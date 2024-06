Montauban - Grand Balèti le 18 juillet

À Laguépie dans le Tarn et Garonne et dans le cadre de l'université Occitane de Laguépie, une soirée "Grand balèti" est au programme le jeudi 18 juillet 2024 sous le foirail, avec :

Aborigénious : musiques sauvages, danses anciennes et traditionnelles, jeux-luttes dansés et blagues chantées des Gorges de l’Aveyron



La Trémouline : le balèti de la Tremoulina fait danser, avec l’accordéon diatonique, des créations, et des reprises, on joue un répertoire de Nice avec des corenta, des farandoles, polkas… qu’on mélange aussi à des mélodies de forro du Brésil. Cette fois avec des invités ! Et viva !



Johnny Bambou : rock exotique du Bayou toulousain en occitan et en français de Louisiane