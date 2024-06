Montauban - Université Occitane de Laguépie (82)

L’Université occitane d’été de Laguépie est un lieu et un temps d’enseignement, d’animation, d’études, mais aussi de rencontres (et d’échanges) improbables ailleurs : les élèves des cours peuvent parler avec des locuteurs naturels du voisinage, comme avec les auteurs, intellectuels et artistes de renom, les vieux sages avec les jeunes fougueux, la culture « savante » rencontre la culture populaire, les étrangers rencontrent ceux du pays sur des questions d’histoire et de patrimoine… Tout cela dans une ambiance à la fois studieuse et détendue, les orteils dans l’eau du Viaur et de l’Aveyron, et avec la conscience d’œuvrer, ensemble, pour l’avenir du pays.