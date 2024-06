Gignac - Assemblée générale : de nouveaux enjeux pour PRÉSENCE VERTE SERVICES

PRÉSENCE VERTE SERVICES a tenu son Assemblée Générale le 4 juin 2024, à l’Espace culturel « Le SONAMBULE » à GIGNAC.

Près de 100 personnes ont assisté à l’évènement.



Après une introduction du Président, Jack GAUFFRE, sur les valeurs et le projet Associatif, le Directeur Général, Clément BAREAU, a mis en avant la diversité des métiers et la qualité de l’offre de service de PRESENCE VERTE SERVICES, déployée sur l’ensemble du département de l’Hérault. Le rapport d'activité 2023 et les perspectives de développement de l’Association pour les années à venir ont ensuite été présentés, dans un contexte de tensions financières partagé par tous les acteurs du champ sanitaire et social privé à but non lucratif.

Christophe PIOCH, Responsable du service de Livraison de Repas de PVS, a ensuite présenté son service et ses équipes, qui livrent des repas à domicile pour tous les Héraultais depuis plus de 30 ans, des grandes villes urbaines aux plus petits hameaux ruraux. PVS est en effet la seule à pouvoir livrer des repas à domicile sur l’ensemble des communes de l’Hérault.

Une vidéo présentant le métier de Livreur de repas a ensuite été projetée. À travers ce témoignage, la livraison de repas apparait comme un véritable service à la personne, un moment d’échange, une veille constante sur le bien-être de santé des personnes qu’elle livre.

La parole a également été donnée à Monsieur Hugues VIDOR, Directeur Général de la fédération ADÉDOM à laquelle l’Association est adhérente.

Au niveau national, cette fédération regroupe 350 associations et représente 25 000 salariés.

M VIDOR a salué les efforts de PVS pour améliorer l’attractivité des métiers et la lisibilité de l’offre de service dans un contexte en tension et en manque de reconnaissance, mais essentiel au lien social.

Parmi les perspectives portées par ADEDOM au niveau national, Monsieur VIDOR a exprimé les fortes attentes du secteur dans le cadre de la loi sur le bien vieillir notamment en termes de refonte du système de financement et de reconnaissance et valorisation des salariés.

Le Président a conclu cette Assemblée Générale en soulignant la qualité de service de l’Association auprès de tous les Héraultais et son ancrage local. Il a exprimé son souhait de construire un projet de « vivre ensemble » pour engager notre marche en avant vers le développement d’activités et l’équilibre financier.