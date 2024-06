Toulouse - Chaque dimanche, les "Éclats de danse" font vibrer la terrasse de La Cour des Consuls !

Nouvelle équipe, nouvelle terrasse, nouvelle carte, ... La Cour des Consuls est en pleine mutation !

Niché au cœur du quartier des Carmes, l’un des rares hôtels 5 étoiles de la ville rose invite les Toulousaines et les Toulousains à (re)découvrir les lieux et les propositions culinaires qui viennent désormais rythmer la journée.

Au programme : un généreux petit-déjeuner à volonté, qui laisse place à partir de la mi-journée à une carte brasserie/tapas, où se mêlent plats traditionnels de la cuisine française et propositions plus modernes. Avec son ambiance lounge et décontractée, le bar Le 46 dévoile lui aussi une nouvelle carte.

Outre ces nouveautés culinaires, la terrasse de La Cour des Consuls accueille, chaque dimanche, "Les éclats de danse". De 18h00 à 19h00, des cours de danse (forró, tango, ...) sont proposés, au tarif de 10€/personne.

Ces initiations sont suivies d'un grand bal, permettant aux néophytes comme aux connaisseurs, de mettre en pratique leurs chorégraphies, dans un écrin privilégié mais accessible.

La Cour des Consuls a pour ambition de devenir un véritable lieu de rendez-vous pour les habitants de la ville rose, que ce soit à l'heure du petit-déjeuner, du déjeuner, ... ou pour danser !

Pour en savoir plus : https://www.instagram.com/lacourdesconsuls/