Gers - Les Estivales des Vignerons Créateurs à Bellegarde (30)

Vendredi 5 juillet, la deuxième soirée des Estivales des Vignerons Créateurs aura lieu au Caveau de Bellegarde. L’occasion idéale pour les amateurs de vins, les clients et les touristes de se retrouver dans une ambiance conviviale aux côtés des vignerons passionnés.

Au programme : une dégustation de vins rouges, rosés et blancs, incluant des AOP et des IGP, soigneusement sélectionnés pour satisfaire tous les goûts. Pour agrémenter cette soirée, deux Food Trucks ainsi que la Maison Tamisier seront présents pour ravir les papilles avec une variété de délices culinaires. Et ce n’est pas tout ! Le groupe de musique The New Passengers fera vibrer les épicuriens avec leurs performances live tout au long de la soirée.



Un engouement en ordre de marche

Les Estivales s’installent doucement mais surement dans le paysage des rendez-vous oenotouristiques incontournables de l’été dans le Gard. Vendredi 7 juin, plus de 250 personnes étaient présentes au premier rendez-vous de cette saison 2024. L’année dernière, lors de l’édition 2023, plus de 900 personnes avaient été accueillies et plus de 700 verres vendus.



« Les Estivales sont un rendez-vous fort de l’année pour nos vignerons. Elles témoignent de ce que nous mettons en oeuvre tous les jours : travailler avec sincérité et rigueur pour offrir à nos clients des vins à partager lors de leurs moments de convivialité ! Nous sommes fiers de la bonne humeur et du plaisir qui se dégagent de ces soirées accessibles à tous, témoins de nos valeurs fondatrices : solidarité d’un juste prix pour le consommateur et d’une juste rémunération pour nos vignerons, respect de la diversité, engagement et proximité avec nos clients » Bruno Manzone, Président des Vignerons Créateurs.



Informations pratiques

Tarif entrée : 5 euros, incluant un verre sérigraphié et deux dégustations.

Tarif dégustation supplémentaire : deux euros.

Adresse et horaire : Caveau de Bellegarde – Route départementale – A partir de 19h30.