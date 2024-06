Saint Cyprien - L'île de la Lagune lance la villa "LE MAS DU CHEMIN DE LA MER"

L’Île de la Lagune, le Relais & Châteaux et fleuron 5* du groupe Roussillhotel lance cet été le « Mas du Chemin de la Mer », une nouvelle offre d’hébergement authentique et inspirante !



Cette fin juin, une nouvelle villa vient rejoindre la collection de nouveaux hébergements de L’Île de la Lagune : Le Mas du Chemin de la Mer. Située à quelques kilomètres de la maison historique et seulement 1km de la plage de Saint-Cyprien, dans un cadre champêtre au milieu des vignes et des fruitiers, cette ancienne bergerie catalane respire l’authenticité avec sa façade de briques et de pierres. Ses 7 chambres, décorées dans un style méditerranéen, son jardin arboré et sa grande piscine sont une invitation à la détente, tout en bénéficiant des services de l’hôtel.

« Dès que nous avons découvert ce lieu chargé d’histoire, nous avons tout de suite vu le potentiel qui s’offrait à nous. Ces deux bâtisses au charme fou attendaient simplement d’être restaurées et qu’on leur insuffle de la vie. Dans la continuité des nouvelles villas indépendantes au confort 5* que nous proposons à notre clientèle de l’Île de la Lagune, nous offrons cette fois la possibilité de vivre « à la catalane » dans un environnement privilégie et authentique, à deux pas de la mer. Un hébergement idéal pour les familles ou les groupes d’amis à la recherche de calme, de confort et de convivialité. Nous avons conservé le cachet typique de ce mas traditionnel catalan tout en l’accompagnant dans le 21e siècle avec une décoration méditerranéenne actuelle, des chambres confortables et spacieuses, des cuisines équipées, une grande piscine… Nous souhaitons que ce nouveau lieu soit chaleureux et accueillant » expliquent Alicia et Xavier Lormand, propriétaires de l’Île de la Lagune.

Esprit catalan et décoration méditerranéenne :

Le Mas du Chemin de la Mer est composé de deux bâtisses authentiques : le mas (ancienne maison de paysans) et la bergerie. Le Mas dispose d’un séjour spacieux avec sa cheminée traditionnelle et ses pierres apparentes, d’une grande cuisine avec coin repas et de 4 chambres dont 2 avec salles d’eau privatives ainsi qu’une salle de bain commune. Sa terrasse, avec cuisine d’extérieur, donne sur le vaste jardin arboré et agrémenté de plantes méditerranéennes. Quant à elle, la bergerie jouxte le mas et propose de vastes espaces de convivialité de plein pied : un grand salon, une table de salle à manger XXL, une cuisine ouverte ainsi que 3 chambres avec salles d’eau privatives donnant sur la grande terrasse et la piscine… Pierre de taille, briques et pavement traditionnel apportent un cachet inimitable. La décoration de l’ensemble, imaginée par Alicia Lormand, la propriétaire des lieux, est d’inspiration méditerranéenne : matières naturelles, mobilier et objets chinés (évier d’époque, portes anciennes transformées en placards), touches de bois brut, vieilles tomettes, textiles aux couleurs douces, papiers peints à motifs floraux… tout est délicat, épuré mais en même temps très chaleureux dans un esprit « maison de vacances ».

Une destination ouverte aux évènements privés ou professionnels :

Le Mas du Chemin de la Mer peut également être réservé pour des évènements privés comme professionnels. Ses vastes espaces conviviaux sont parfaits pour des team-buildings, des séminaires, des anniversaires ou encore des mariages… La bergerie dispose d’un baby-foot, le jardin propose un grand terrain de pétanque et un panier de basket, et il est également possible d’y jouer aux fléchettes. De quoi permettre aux wedding planners et autres chief happiness officers d’y organiser des évènements mémorables dans un cadre champêtre, au calme et à l’abri des regards avec une des plus belles plages de la région à moins d’1km...