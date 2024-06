Béziers - BITERROIS : LA POLITIQUE DU CITRON PRESSÉ !

BITERROIS : LA POLITIQUE DU CITRON PRESSÉ !

Par Henri BEC, ancien conseiller départemental de l’Hérault, conseiller municipal de Vendres, conseiller communautaire de la Communauté de communes La Domitienne.

En rachetant à la holding « Passion Ovalie » la majorité des actions de l’ASBH, la municipalité de Béziers est devenue l’unique propriétaire du club, une première dans le rugby professionnel. La Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « Béziers Sports » fut créée pour permettre l’opération.

En 2021 le maire de Béziers affirmait que ce ne serait qu’une transition. Justifiée par des motifs de gestion, cette OPA n’était en réalité qu’une nouvelle opération de communication.

Jean-Michel Vidal est alors devenu président du club.

Puis sont venues les élections législatives de 2022 où Emmanuelle Ménard a pris Jérémie Vidal, conseiller municipal de Béziers, fils de Jean-Michel, en qualité de suppléant, en substitution de Jacques Nain. Celui-ci a été remercié sans explication ; il était en profonds désaccords avec la députée au motif de ses nombreux louvoiements politiques.

Comme son prédécesseur, Jérémie Vidal n’a, également, en rien démérité. Mais, c’était sans compter sur la politique du citron pressé, tradition ménardienne par excellence. Elle consiste à extraire les avantages, les qualités ou les relations de ceux qui peuvent avoir une quelconque utilité, puis à s’en séparer du jour au lendemain lorsque cet intérêt disparaît. On presse le bon jus, puis on jette la peau !

Sans aucun commentaire, la transparence n’étant pas le point fort de l’ex députée, dans cette campagne électorale des législatives anticipées, Jérémie Vidal, qui aurait dû poursuivre normalement son rôle de suppléant, est remplacé par Nicole Zénon. Elle est l’épouse de Luc Zénon, adjoint au maire de Béziers. Un entre soi évocateur de l’isolement qui s’est créé autour des Ménard.

Rien de mieux pour intensifier les mauvaises relations entre l’ASBH et le clan Ménard.

Les supporters Biterrois apprécieront !

On se souvient que lors de la demi-finale qui s’est jouée à Vannes la municipalité n’a pu ou voulu affréter de bus pour transporter les supporters. C’est Hérault Transport qui, en catastrophe, s’en est chargé. Bon nombre de supporters ne sont pas près de l’oublier !

Aujourd’hui le président Jean-Michel Vidal claque la porte sans raison majeure, conséquence directe, bien sûr, de la mise à l’écart de son fils par Emmanuelle Ménard qui a le don de contrarier tous ceux qui l’approchent. Jean-Michel Vidal qui s’était en effet consacré avec toute l’abnégation qu’on lui connait à la marche du club, n’a pas apprécié ce coup de poignard dans le dos.

On peut le comprendre aussi, si on s’interroge sur les noms des prochains citrons pressés, nous savons que le 30 juin et le 7 juillet, nos votes n’iront pas pour la candidate des désillusions mais vers celle de l’UNION DES DROITES représentée par Julien GABARRON.