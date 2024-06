Haute-Garonne - Festival de rue de Miremont

Le Festival de Rue de Miremont, né en 2006 de la volonté d'une équipe bénévole soutenue par la municipalité, vous propose sa 18ème édition

: deux jours de spectacles gratuits en plein cœur du village. Cette année, le festival se déroule les samedi 20 et dimanche 21 juillet à Miremont, village de 2800 habitants, à 30km au sud de Toulouse, sur la route de Foix.

Dans une ambiance sympathique, chaleureuse et familiale, ce festival est devenu l'un des rendez-vous incontournable des arts de la rue en Haute-Garonne, avec plus de

5000 spectateurs ces dernières années.

C'est grâce à une soixantaine de bénévoles dynamiques et motivés qui se démènent pour tenir la restauration, la buvette, le Pitchou bar, suivre les artistes, accueillir le

public et récolter des fonds pendant toute l'année, que le déroulement de ces deux jours est assuré.

Pour l'édition 2024, l'équipe du festival, passionnée de culture et d'échanges, vous a concocté une programmation de qualité et encore une fois exceptionnelle : cirque, marionnettes, théâtre, humour, déambulation, musique et concert, spectacle de feu,

acrobaties, grafittis, contes, ateliers et animations pour enfants et adultes. Et cette année, une nouveauté, un spectacle pour les petits, dimanche à 11h.

Horaires : samedi à partir de 16h00 jusqu'aux environs de 01h00 et dimanche de 11h00 aux environs de 21h00.

Artistes accueillis, 17 compagnies :

Stéphane Roura (performance grafitti), Banjo Barjo (déambulation musicale), Happy le Clown (déambulation sculpture ballons), Arca de Vandé "Borbulhando" (bulles géantes), Cie In Girum "Kidnapping" (théâtre clownesque et marionnette), Cie Johnny Alone "Peaky Bikers" (vélo acrobatique), Cie La Même Balle "Bath Flop" (solo clownesque), Cie Courant d'Art Frais "Marionnettes géantes" (déambulation), Les Saltimbrank's (musique), Guig'Ô (contes), Les Barbeaux (concert), Cie Cirkulez "Pyromad" (spectacle de feu), Cie La Main à la Pâte "Tine Les chaussettes rouges " (petit conte marionnettique), Chou Chou Band (musique), Les Dudes "Stories in the city" (cirque), Cie Facile d'Excés "Gros Débit" (fantaisie musicale circassienne) et Cie 3 Secondes "L'Aviatrice" (conte et acrobatie aérienne).

Animations et ateliers : manège Le Schmilblick Club, maquillage Mélissa Crémonèse, jeux en bois et tatouages éphémères Espace Jeunes de Miremont, cirque La Gadjolita, costumothèque Guig'Ô, marionnettes géantes Cie Courant d'Art Frais et caravane- photo Clic O matic.

Bon festival !

Impatients de vous retrouver cette année toujours aussi nombreux dans les rues du village!