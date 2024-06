Béziers - Ce 30 juin, pour la France, je vote utile ! Par Henri GAS, ancien délégué et ex-responsable des Républicains d

Ce 30 juin, pour la France, je vote utile ! Par Henri GAS, ancien délégué et ex-responsable des Républicains de la 6e circonscription de l’Hérault.

Dans le Biterrois, dans la 6e circonscription de l’Hérault, comme dans tout le pays, ce dimanche 30 juin sera le premier tour des élections législatives. Celles-ci sont de la plus haute importance. En effet, peu importe que l’on soit de droite, de gauche, du centre ou ailleurs, le constat est le même pour nous tous. Nous sommes dans une impasse : LA FRANCE, NOTRE FRANCE VA TRÈS MAL !

Béziers n’y échappe pas avec à sa tête Monsieur Télé et Madame Baguette. Avec son océan de mensonges et son perpétuel double jeu, la députée sortante est la chef d’orchestre des simagrées locales. Sous l’emprise de faux-semblants, elle dissimule ses véritables intentions en affirmant à Paris l’inverse de ce qu’elle affirme à Béziers. En résumé, depuis le début de sa deuxième mandature, elle a été bien plus Macronistes que les Macronistes eux-mêmes dans l’espoir d’une nomination, pour elle ou son mari, à un poste ministériel. Aujourd’hui, ce carnaval d’hypocrisie et cette cavalcade de faux-culs n’ont que trop duré : le masque tombe !

La plus ancienne ville de France fondée en 625 av. J-C par les Grecs fait aujourd’hui un sérieux rétropédalage dans le temps. Endormis, anesthésiés et hypnotisés les Biterrois étaient devenus les marionnettes d’un couple d’autocrates ambitieux ; il les amusait avec des multiples divertissements jusqu’à les prendre pour des débiles avec un lancer d’espadrilles. Du pain et des jeux de l’Empire romain est sûrement le principe de ces gens-là qui font dans la ville, et à chaque occasion un « passage », et des « passages », bien plus pour des photos destinées à leur communication que pour analyser les réels besoins des administrés. Oui ! Ils amusent le bon peuple Biterrois afin de mieux régner, et embellir à nos frais leur devant de porte des Allées mais, ils n’ont rien fait pour enrichir et développer Béziers et son agglomération. Où est le fameux carnet d’adresses promis en 2014 par Robert Menard ?

Il suffit ! Nos concitoyens se sont réveillés. Lucides, ils ne font plus preuve de cécité mais bien le contraire. Aux élections européennes, à Béziers, le candidat soutenu publiquement et officiellement par les MÉNARD a atteint péniblement les 6,17 % alors que les suffrages portés sur la liste conduite par Jordan BARDELLA ont été de 40,50 %. Il en a été de même dans tous les villages de la circonscription. Est-ce à dire que les Biterrois au sens large du terme se sont libérés de la tutelle opprimante de cette nouvelle baronnie ménardienne ? Je ne peux que l’espérer.

En conscience, pour les 30 juin et 7 juillet, mon choix est fait. Je ne voterai pas pour le candidat de Lutte Ouvrière, pas plus que pour l’Insoumise du Nouveau Front Populaire. Je ne peux pas voter pour la candidate d’Horizon qui représente un pan entier de la Macronie. Quand à Emmanuelle Ménard, soi-disant divers droite, elle est et reste une sérieuse alliée des gouvernements du président Macron : envoi de nos enfants pour combattre en Ukraine, réforme de la retraite, départementalisation de la police judiciaire, répartition des immigrés dans nos villes et villages, endettement démesuré du pays, etc. La candidature de la députée sortante est une candidature sans saveur ni couleur ; une candidature de division qui n’apporte strictement rien au débat d’idées dans la conduite du pays et pour la nomination de Jordan BARDELLA comme Premier ministre !

En conséquence, à la lecture du programme, et en raison de l’ambition portée pour la France par l’UNION DES DROITES, c’est-à-dire par Marine LE PEN, Jordan BARDELLA, Éric CIOTTI et Marion MARÉCHAL, j’apporte mon soutien sans faille, total et inconditionnel à leur représentant Julien GABARRON.

J’appelle tous mes amis des Républicains, et tous les autres, à faire le bon choix pour le pays. Le 30 juin et le 7 juillet ne vous dispersez pas, votez l’UNION DES DROITES, votez Julien GABARRON.