Montpellier - Masterclass « Dirigeants d'Occitanie : vos salariés sont-ils engagés ? » Jeudi 27 juin 2024 à 18h30

Acteur majeur de la protection sociale au sein des entreprises, Harmonie Mutuelle organise en partenariat avec le MEDEF Hérault Montpellier, jeudi 27 juin prochain une Masterclass sur la thématique « Dirigeants d’Occitanie : vos salariés sont-ils engagés ? » en présence de :

• Frédéric Malfilatre, Directeur Région Occitanie Harmonie Mutuelle

• Audrey Mula, Directrice Fondatrice Groupe Evidence

• Jonathan Gomez, Fondateur et Dirigeant Andragogy

• Charlotte Soto, Directrice générale Andragogy

• Philippe Soursou ,Directeur territorial de l’Hérault France Emploi

• Mélanie Jaeck, Professeure associée Montpellier Business School



Animée par Vincent Martin, Président de la Courbe Verte, la Masterclass aura lieu à 18h30 à Montpellier Business School - 2300 Av. des Moulins à Montpellier.



Consciente que l’engagement des salariés à l’égard de leur entreprise influe sur la satisfaction des clients, la fidélisation des talents, le turnover, le taux d’absentéisme et, in fine sur la performance de l’entreprise, la direction régionale d’Harmonie Mutuelle a fait appel à People Vox pour identifier les attentes de la population active en Occitanie, les facteurs d’engagement, les attentes à l’égard de leur employeur, leur rapport au travail ou encore leur projection de carrière. Le MEDEF Hérault Montpellier au travers du COMEX 40 et Harmonie Mutuelle vous proposent d’en découvrir quelques éléments majeurs et les réactions d’entrepreneurs locaux à l’occasion de cette Masterclass.



Inscription obligatoire et gratuite pour assister à l'évènement : http://hmutuelle.fr/masterclass_inscriptions_presse