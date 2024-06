Lourdes - La Casa de Las Tapas à Lourdes remporte la 1ère battle des chefs des Hautes-Pyrénées

Au terme de la première semaine de battle opposant deux chefs Hauts-Pyrénéens participant à la 3ème édition des Bêles Tapas organisées par l’Interprofession Lait de Brebis des Pyrénées-Atlantiques, les internautes ont plébiscité Didier Spaniol – chef de La Casa de Las Tapas à Lourdes et sa recette le « Brebignon », face à Luc Bankuti – chef Les Galopins à Tarbes.

Didier Spaniol est donc qualifié pour participer aux quarts de finale le vendredi 5 juillet face à 3 autres restaurateurs des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de la Gironde en vue d’élire la meilleure recette de tapas à la tomme pur brebis des Pyrénées du Sud-Ouest lors de la finale qui se tiendra du 12 au 19 juillet.

Le concept des Bêles Tapas ? Valoriser la tomme pur brebis des Pyrénées auprès des consommateurs et des restaurateurs, du vendredi 31 mai au vendredi 19 juillet prochain.



Didier Spaniol – chef de La Casa de Las Tapas à Lourdes propose un tapas authentique “Brebignon” -

Champignon farci aux trois viandes des Vallées (boeuf, veau, porc), tomme pur brebis des Pyrénées, saupoudré d'épices cajun et espagnoles, gratiné au four.



« J’ai vécu 17 ans en Espagne, à Barcelone et en Andalousie, et il était important pour moi de respecter l’esprit tapas à travers une recette authentique. J’ai souhaité mettre à l’honneur des produits locaux dans cette création culinaire qui se nomme “Brebignon”. En effet, les 3 viandes proviennent de la Boucherie des Vallées, le champignon est également local tout comme le pain, et donc bien sûr la tomme pur brebis des Pyrénées qui se marie très bien avec le mélange d’épices cajun et espagnoles pour twister le tout, et faire un clin d’oeil à l’Espagne. Les clients pourront déguster le Brebignon sur une base de pain agrémenté d’un condiment différent, selon mon marché et mon inspiration du jour. Ainsi cela pourra se décliner sur un pain bacon-chorizo avec du guacamole ou encore un pain complet et du coulis de tomate. Car c’est ça l’esprit tapas authentique, à l’origine le plat du pauvre que l’on agrémentait avec ce que l’on avait sous la main, sans chichi.

C’est la première fois que je participe à un tel concours. C’est une belle démarche pour mettre en avant les produits et notre savoir-faire et je souhaite rester moi-même en proposant une recette qui me tient à coeur et à l’image de l’authenticité et simplicité des Pyrénées. Faire plaisir à mes clients, leur offrir de la convivialité et l’esprit du partage c’est ce qui m’anime au quotidien, et depuis avril dernier, nous sommes heureux d’être le premier étal stand des Halles Gourmandes à Lourdes où l’on peut déguster nos tapas sur place. »