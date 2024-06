Occitanie - Les Scop & les Scic : des modèles solides & pérennes

La Journée internationale des coopératives aura lieu le samedi 6 juillet 2024 sous la thématique « Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous » ! L’occasion d’aborder la pérennité de ces structures coopératives avec le chiffre de 77% des Scop et Scic en Occitanie Pyrénées qui dépassent les 5 ans de survie après la date de leur création contre une moyenne de 61% pour l’ensemble des entreprises françaises. Ce chiffre nous invite à nous interroger au sujet des raisons pour lesquelles les coopératives réussissent à subsister économiquement tout en demeurant rentables sur le long terme comme en témoignent les 9 Scop suivantes, s’illustrant dans des domaines d’activités et sur des territoires variés, cumulant 200 ans d’histoire !

« Étonnants ces chiffres qui nous montrent le taux moyen de durabilité des entreprises. Les SCOP sont plus pérennes que les entreprises classiques ? ça alors ! Pourtant, on parle d’entreprises qui sont parfois reprises à la barre du tribunal. Parfois simplement revendues par le fondateur à leurs salariés, qui ne partent pas avec un gros capital. Ou tout simplement créées ex nihilo, mais en se passant des business Angels et autre investisseurs classiques. On est très loin de la Start Up qui démarre en levant plusieurs millions d’Euros. Et pourtant, 5 ans après, quelles sont les entreprises les plus pérennes ? Les Scop ! Etonnant, alors que parfois on oublie que nous faisons bien partie de l’économie, on oublie les premiers de la classe ! Vous voulez savoir pourquoi nos entreprises coopératives sont plus durables que la moyenne ? Tout simplement parce que nous avons compris, chez les Scop, que le profit c’est un moyen, et non pas un but. Et du coup, notre priorité c’est de faire vivre et durer notre outil de travail, et non pas de s’enrichir rapidement. Et cet état d’esprit, ça vous donne ces bons chiffres. Vous voulez une économie durable ? Développons les SCIC et les Scop ! »

Rémi Roux, Président de l’URSCOP Occitanie Pyrénées

La force d’un mouvement et d’un accompagnement

La pérennité économique des coopératives peut s’expliquer par de nombreux facteurs : la fidélisation des salariés à travers la gestion démocratique du capital humain, l’accès au sociétariat qui garantit l’indépendance de la gestion et la conservation d’une partie de son résultat pour privilégier une gestion sur le long terme, etc. L'Union régionale des Scop et de Scic Occitanie Pyrénées accompagne ses adhérents sur ces sujets et bien plus encore. En effet, le mouvement coopératif est un réseau qui accompagne les entreprises à la transmission, à la création, à la transformation ou à la reprise en Scop ou en Scic : l’accès à l’information, un accompagnement personnalisé et de proximité, un panel de formations, une représentativité et la promotion des valeurs coopératives auprès des acteurs sociaux, politiques et économiques. Un cocktail qui booste la santé des coopératives, les poussent à anticiper la transmission et à se renouveler.

Les Scop ont pour particularité d’avoir des salariés majoritaires au capital. Elles privilégient la recherche d’une rentabilité sur le long terme et leur gouvernance est dite “démocratique” (au moins 65% des voix pour les salariés associés, chaque associé dispose d’une voix, quelle que soit la part de capital détenue). Elles distribuent en moyenne 40% des résultats aux salariés et investissent bien d’avantage qu’une entreprise classique.

Depuis 15 ans, CITIZ Occitanie promeut l’autopartage

« Notre concept était non seulement avant-gardiste, mais surtout à contre-courant de la pensée de l’époque ! se souvient, Véronique Metro, Directrice Adjointe. Il s’agissait avant tout d’un projet sociétal, né d’un élan citoyen, qui vise à repenser la mobilité en combinant les transports en commun, la marche et le vélo, tout en conservant un accès à la voiture. Notre Scic surfe aujourd’hui sur l’économie d’usage qui a de plus en plus le vent en poupe. En 15 ans, CITIZ Occitanie est présente non seulement dans l’aire de Toulouse Métropole, mais aussi à Auterive, Tarbes, Lourdes, Albi, Cahors, Millau, Campagnac, La Cavalerie, et tout dernièrement à Laurabuc dans l’Aude. Ce qui explique notre pérennité c’est avant tout l’investissement humain : les 11 salariés de l’équipe et un conseil d’administration très investis ainsi que l’ensemble des 295 coopérateurs qui portent le projet avec des valeurs humaines et environnementales très fortes. Sans oublier le fait d’être bien entouré, notamment par l’équipe de l’URSCOP qui nous a toujours apporté un soutien moral, des compétences financières et techniques, des formations adaptées comme le fait d’intégrer l’accélérateur de croissance Alter’Venture avec d’autres Scop et Scic avec lesquelles nous développons même des projets ensemble. Faire partie d’un réseau d’entreprises partageant les mêmes valeurs est aussi une des clés de notre longévité. C’est le prolongement même de notre Scic qui a su fédérer de nombreux coopérateurs dont l’objectif final n’est pas d’amasser de l’argent mais de soutenir un projet dont la raison d’être a du sens et des impacts positifs. La richesse des profils forme une intelligence collective puissante qui participe à l’éveil des consciences et au changement des habitudes. Notre gestion agile a également permis de traverser des périodes critiques.»

Près de 55 ans de passion du bois pour la Scop CIMSO

« La CIMSO (Coopérative Industrielle Menuiserie du Sud-Ouest) a été créée en 1970 par des professionnels attachés au professionnalisme, à l’exigence de la qualité, la technicité et la créativité, ainsi qu’au suivi des prestations dans la satisfaction de nos clients et le respect de nos salariés. Une Scop c’est avant tout une équipe, qui partage des valeurs. La CIMSO a su se diversifier, investir dans de nouvelles machines et se former à de nouveaux savoir-faire afin de perdurer et de répondre aux évolutions du marché. Sans oublier un aspect qui a toujours été très important : la transmission du métier. Aujourd’hui, nous sommes une trentaine de salariés dont 17 sont associés, et nous dénombrons 4 contrats professionnels. Contrairement à de nombreuses entreprises classiques, nous avons peu de turn-over au sein de notre équipe, lié principalement à l’état d’esprit des coopérateurs, au partage de la valeur. C’est une vraie fierté pour nous ! Par sa transparence, le fonctionnement coopératif permet de stimuler les membres en favorisant le partage de l’information et de la formation ; les salariés acquièrent de l’autonomie et un esprit responsable. » commente Lucie Lippmann, PDG et DAF de CIMSO.

Bientôt 45 ans de Composer avec les métiers de la com

« Expliquer la longévité de notre Scop n’est pas simple – débute Arnaud Labarussias, président. Lorsque les fondateurs du Groupe Composer ont lancé l’activité les ordinateurs n’existaient pas ! En 45 ans, l’équipe n’a eu de cesse de s’adapter aux différents chocs technologiques pour devenir une agence globale. Les fondateurs se sont continuellement formés à la gestion d'entreprise de façon très pragmatique, en n’hésitant pas à repenser le projet stratégique à l’aune des différentes et nombreuses ruptures rencontrées au fil des années. Ils nous ont transmis l’importance de toujours raisonner en termes de stratégie et d’être de bons gestionnaires avec une vision analytique très précise de nos activités en vue d’en assurer le meilleur pilotage. Nous sommes 15 salariés aujourd’hui et menons des reportings en unité de temps afin de voir ce qui fonctionne, et d’établir des prévisionnels très précis. Notre curiosité permanente sur les évolutions de la société et des pratiques nous conduit à de nombreuses réflexions et expérimentations comme avec l’intégration de l’IA en ce moment. Une des recettes de notre longévité s’explique aussi par la volonté de développer nos propres outils, à l’instar de notre ERP. Cela peut paraître surprenant et lourd aujourd’hui comme investissement, or c’est notre état d’esprit de créer des outils « home made » que l’on fait durer, ce qui nous permet d’être plus agiles et autonomes. C’est également une marque de différenciation. Bien entendu, Composer a été bâti sur de solides valeurs coopératives qui animent toujours notre noyau de coopérateurs : la confiance, le sens des responsabilités et chacun a sa place sans aucune problématique d’ego. »

La Vinadie, 5 ans de démarche citoyenne et participative porteuse d’avenir

« C’est un projet ambitieux au service du territoire et de ses futurs vignerons ! S’enthousiasme Jean-Pierre Espeysse, Président du directoire. La vigne avait complétement disparu du Grand Figeac il y a 200 ans avec la crise du phylloxéra. Oser relancer un vignoble de 5,3 hectares, qui plus est en conduite biologique, ne pouvait se faire que si les citoyens s’emparaient du projet, avec le déploiement de partenariats publics/privés. Car un vignoble, c’est bien plus que du vin, c’est entretenir un paysage, offrir une expérience d’oenotourisme, promouvoir un développement durable tout en répondant aux attentes des consommateurs, développer l’attractivité́ et la notoriété́ du territoire et des communes. Notre Scic fédère près de 600 sociétaires : ce qui nous permet de compter sur eux pour les moments clés : travaux à la vigne, vendange, mise en bouteille, l’animation du chai deux fois par semaine… Sans une telle ferveur autour du projet, je ne sais pas si la Vinadie fêterait ses 5 ans. En effet, l’an dernier nous avons dû faire face à la grêle, puis au mildiou ce qui a eu un impact considérable sur notre récolte. Une si jeune entreprise aurait eu du mal à s’en remettre sans cette force du groupe, qui oeuvre aussi à faire reconnaître nos cuvées, sur les marchés, auprès des restaurateurs et des commerçants. Les sociétaires sont nos meilleurs ambassadeurs. De nombreuses entreprises locales ont rejoint le projet, conscientes de l’impact pour le dynamisme local. Nous avons pu également compter sur le soutien de l’URSCOP, du Crédit Agricole, de France Active, d’Iés et du Crédit Coopératif pour trouver les fonds nécessaires. L’agriculture est l’affaire de tous, et face au non-renouvellement de nombreux agriculteurs, la souveraineté alimentaire nationale est remise en cause. Nous espérons avoir une belle récolte cette année afin de stabiliser notre production, et par la même notre trésorerie, ouvrant la possibilité de diversifier notre offre et pourquoi pas comme le permettent nos statuts d’initier de nouvelles productions sur le même modèle. »