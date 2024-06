Pyrénées-Orientales - Un projet de société qui redonne du sens commun au travail

Le programme « Contrat de législature », signé lors de l’accord national instituant le Nouveau Front Populaire, vise à promouvoir un projet de société alternatif au « tout marché » de la Macronie et au « tout haine » de l’extrême droite. Un des préalables doit viser à redonner un sens commun au travail. Y parvenir passe par quatre conditions.

Il s’agit d’abord de développer le travail, par la création d’emplois dans les services publics pour répondre à des besoins économiques et sociaux avérés, ou par une politique de ré-industrialisation nécessaire notamment à garantir la souveraineté économique de notre pays en de nombreux domaines. Le travail doit être ensuite protégé par le respect d'un code travail renforcé, à l’opposé de la tendance actuelle à son démantèlement. Le travail doit être également rémunéré à sa juste valeur, ce qui passe par des augmentations de salaire significatives. Enfin le travail doit cesser d’être non et contraint, ce qui pose les questions du partage du temps de travail et du retour à la retraite à 60 ans.

Candidat dans la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales pour le Nouveau Front Populaire, je défendrai un certain nombre de combats et de mesures allant dans ce sens. Il sera nécessaire de faire preuve d’audace en la matière, à l’image du Front Populaire de 1936 qui inventa le concept jugé par les esprits rabougris de l’époque invraisemblable et déraisonnable de « payer des gens à ne rien faire pour qu’ils puissent de surcroît se divertir » ! Ainsi naissaient les congés payés…

Francis DASPE, candidat du Nouveau Front Populaire sur la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales