Tarn et garonne - Rodolphe Portolès en soutien aux candidates du Nouveau Front Populaire

La décision présidentielle de dissoudre l’Assemblée nationale suite aux élections européennes est un véritable coup de tonnerre aux conséquences désastreuses. Pour empêcher l’extrême droite d’arriver aux plus hautes responsabilités du pays, il y a urgence à agir. Le conseiller régional communiste Rodolphe Portolès lance un appel à soutenir les candidats du Nouveau Front Populaire.

« La situation est d’une gravité inédite. Notre démocratie se retrouve à un point de bascule. L’extrême droite n’est plus qu’à quelques marches du pouvoir où elle pourrait dérouler sa politique raciste, xénophobe et anti-sociale mettant en péril dès demain le quotidien de bon nombre d’habitants de notre département. En Tarn et Garonne plus particulièrement, nous sommes à l’heure de tous les dangers avec l’alliance inédite du RN avec les Républicains de Mme barèges », explique Rodolphe Portolès, également conseiller municipal d’opposition à Montauban.

« Comme je l’ai dit récemment à la radio, il ne faut pas se faire avoir par les beaux discours du RN. Quand leurs députés en ont eu l’occasion, ils ont voté contre l’augmentation des salaires, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, contre la remise en question de la réforme des retraites de Macron, contre les propositions visant à lutter contre les discriminations aux personnes LGBTQ. Derrière les nouveaux visages se cache en réalité toujours le même monstre », insiste l’élue montalbanais avant de lancer un appel fort pour les candidats du Tarn et Garonne.

« Aucune voix ne doit manquer aux candidats du Nouveau Front Populaire ! Le 30 juin prochain, votons et faisons voter pour Valérie Rabault sur la 1ère circonscription et pour Claudie Chrétien sur la 2ème circonscription ».