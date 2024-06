Lot - Marie Piqué lance un appel à soutenir les candidats du Nouveau Front Populaire

L’Extrême droite est en situation d’accéder au pouvoir pour la première fois de l’histoire de notre République. Elle pourrait, ainsi, disposer de très larges pouvoirs et s’en servir pour remettre en cause de nombreux piliers de notre démocratie : les médias, la justice, les organisations syndicales et de la société civile et, ainsi, préparer son arrivée à l’Élysée en 2027. Dans ce contexte historique, la vice-présidente communiste d’Occitanie Marie Piqué, en charge notamment des politiques d’égalité, d’inclusion et de soutien au logement social, lance un appel à soutenir partout en Occitanie les candidats du Nouveau Front Populaire.

« Notre République et notre démocratie sont en danger. Les droits sociaux et les libertés politiques, associatives et syndicales sont menacés. Il n’y a plus de temps pour les tergiversations, le 30 juin prochain, partout où cela est possible, il faut faire élire des députés du nouveau Front Populaire. Deux points me paraissent particulièrement cruciaux. Tout d’abord il s’agit vraiment d’empêcher des racistes et antisémites notoires d’accéder à Matignon. C’est une urgence absolue. Ensuite, il s’agit d’imposer un arrêt définitif des politiques punitives mises en œuvre par Emmanuel Macron depuis 2017 et redonner à notre pays la perspective de jours heureux avec des réformes ambitieuses », détaille Marie Piqué, élue régionale dans le Lot.

Plus précisément dans son département, elle lance un appel fort à soutenir les candidats du Nouveau front Populaire. « Notre engagement ne doit souffrir d’aucune hésitation. Pas une voix ne doit manquer à Elsa Bougeard sur la 1ère circonscription et à Christophe Proença sur la 2ème circonscription », insiste la vice-présidente engagée de longue date en Occitanie pour le vivre-ensemble, la laïcité et contre les idées de l’extrême-droite.