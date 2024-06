Gers - Le Festival VineArt en Gascogne commence ce week-end !

Cet été, le festival itinérant VineArt en Gascogne reprend le chemin du vignoble gascon. Au programme, 24 étapes artistiques dans des caves et domaines du territoire des Côtes de Gascogne, issues de la collaboration entre les vignerons et la soixantaine de compagnies et artistes qui participeront à l’événement.

Échafaudé par le Syndicat des vins Côtes de Gascogne, l’événement, dont il s’agira de la quatrième édition, vise à emmener le grand public, habitants et touristes mélangés, dans les caves et domaines du vignoble gascon en cohérence avec les valeurs de l’IGP Côtes de Gascogne : le goût du partage, la générosité et la créativité.

Ce week-end, rendez-vous

au Château Arton, Route de Miradoux 32700 LECTOURE, pour le "Cocktail en Blanc” de 18h à 2h : https://www.vins-cotes-gascogne.fr/agenda/chateau-arton/

à la Cave de Condom, 59 avenue des Mousquetaires 32100 CONDOM : https://www.vins-cotes-gascogne.fr/agenda/cave-de-condom/

Programmation complète : https://www.vins-cotes-gascogne.fr/agenda-vineart/