Castelsarrasin - La confédération nationale du logement soutient le Front Populaire

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La confédération nationale du logement a décidé de sortir de sa réserve et d'appeler les locataires HLM partout en France à soutenir le Nouveau Front Populaire.

« La CNL est partie prenante du mouvement social avec le Nouveau Front Populaire pour battre le RN et les macronistes qui s’apprêtaient à démanteler le logement social. La situation sociale des Français est grandement fragilisée après 7 ans de macronisme et 3 ans d’inflation. Nous vivons désormais une crise du logement historique. Pour rappel, plus de 2,4 millions de ménages sont en attente d’un logement. La victoire du Nouveau Front Populaire permettra de répondre aux urgences et d’améliorer nos vies », a déclaré dans un communiqué Eddie Jacquemart, Président national de la CNL.

« Nous appelons l’ensemble des locataires HLM du Tarn et Garonne, et particulièrement de la circonscription de Castelsarrasin, à se mobiliser massivement le 30 juin et aller voter pour Claudie Chrétien, candidate du Nouveau Front Populaire », insiste Julien Sueres, militant de la CNL et représentant des locataires auprès de Tarn et Garonne Habitat. « Interdiction des expulsions, plan massif de construction de HLM, blocage des loyers et des charges, revalorisation des APL… le programme du Front Populaire a repris une très grande partie des propositions de la CNL, ce qui lève un immense espoir pour des millions d’habitants et tous ceux qui attendent un logement aujourd’hui », détaille le Castelsarrasinois, rappelant que plus de 5000 Tarn et Garonnais attendent actuellement un logement.

Sur la 2ème circonscription du Tarn et Garonne, le RN avait déjà réussi une percée avec la victoire de Marine Hamelet aux élections législatives de 2022. Cette fois elle devra faire face à la candidate du Nouveau Front Populaire, Claudie Chrétien qui lance un appel aux habitants des quartiers populaires du Tarn et Garonne. « La 1ere urgence est évidemment de tout faire pour empêcher l’extrême-droite et ses idées nauséabondes d’accéder à Matignon. C’est notre priorité absolue. Ensuite, il s’agit d’en finir avec les politiques punitives d’Emmanuel Macron et de redonner un espoir de jours meilleurs aux habitants », a détaillé Claudie Chrétien, en visite dans le quartier Macalet à Castelsarrasin.

Première association nationale de défense des locataires, les représentants de la CNL siègent dans les conseils d’administration des bailleurs sociaux et tiennent des permanences d’accueil pour accompagner les locataires. En Tarn et Garonne, celles-ci ont lieu tous les mardis à la maison des associations à Montauban et le premier vendredi de chaque mois dans les locaux de la CAF à Castelsarrasin.