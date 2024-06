Pyrénées-Orientales - Construire l'autonomie des jeunes et leur redonner un avenir !

Candidat dans la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales pour le Nouveau Front Populaire, j’érige au rang de priorité la question de la jeunesse, dans la logique du programme « Contrat de législature » signé lors de l’accord national. La jeunesse est a été fortement touchée par les politiques d’austérité générant pauvreté et précarité. Œuvrer à son autonomie et à son émancipation doit constituer une ardente priorité. Plusieurs mesures iront dans ce sens.

Nous proposons la mise en place d’une garantie d’autonomie afin qu’aucun jeune ne se retrouve sous le seuil de pauvreté : chacun doit pouvoir se consacrer à ses études en toute quiétude ou s’insérer dans la vie active à l’abri de toute forme de précarité. Le droit à a mobilité constitue une condition indispensable à l’émancipation des jeunes : nous instaurerons des tarifs accessibles ou des mesures de gratuité ciblées dans les transports publics, avec notamment la création d’un dispositif de billet unique ouvert aux jeunes permettant d’accéder à l’ensemble des trains, transports en commun ainsi qu’aux vélos et voitures en libre service sur le territoire français. Nous démocratiserons l’université en abolissant Parcoursup et la sélection dans l’université publique, et instaurerons le repas à 1 euro dans les Crous.

Avec le Nouveau Front populaire, ambitionnons de (re)donner un avenir à la jeunesse !

Francis DASPE, candidat du Nouveau Front Populaire sur la 1° circonscription des Pyrénées-Orientales