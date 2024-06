BASSIN DE THAU - Un nouvel office de tourisme à Frontignan

Après deux mois de travaux, le nouveau bureau de Frontignan ouvre ses portes en cœur de ville place de l’Hôtel de Ville le 24 juin prochain. Les espaces ont été pensés pour mieux accueillir le public avec notamment un îlot central de pré accueil. Un soin a été porté à la signalétique des lieux : billetterie, wifi-gratuit, mise en avant des prestataires de loisirs partenaires, des balades organisées par le CPIE. La boutique s’est aussi agrandie. Elle permet notamment la vente des produits du terroir ainsi que des tee-shirts décorés par Dadou, dessinateur de BD installé à Frontignan.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, trois saisonniers Flavie, Valentin et Laena rejoindront l’équipe permanente. Cela permettra de proposer à Frontignan plage en juillet et en août un accueil hors les murs le lundi matin jour de marché, le mardi matin quai rive est (av Ferdinand Lesseps), le mercredi matin à l’accueil au camping des Tamaris et le samedi la journée entière sur le parvis de la Capitainerie.

Horaires d’ouverture du lundi au samedi 9h30-13h /14h-18h et jusqu'à 19h le jeudi soir en juillet / août pour les nocturnes des halles de Frontignan. Dimanche de 9h30-13h