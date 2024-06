BASSIN DE THAU - Appel à la vigilance sur la lagune : Des oiseaux rares se sont installés pour nicher sur les tocs !

Appel à la vigilance sur la lagune : Des oiseaux rares se sont installés pour nicher sur les tocs !

Des Sternes naines ou pierregarins ainsi que des Avocettes élégantes, ont élu domicile sur le site Natura 2000 de la lagune de Thau pour se reproduire. Plus de 160 nids ont été comptabilisés sur la zone centrale des tocs. Il est impératif de rester à distance du site durant la période sensible de nidification.

Les oiseaux qui ont élu domicile sur les tocs sont des espèces protégées. Ces laro-limicoles, passent l’hiver en Afrique puis rejoignent nos côtes pour s’y reproduire à partir du mois de mai. La réussite de leur reproduction est une étape clé pour la survie de l’espèce à l’échelle de la Méditerranée.

Dans le cadre de l’animation du programme Natura 2000, le SMBT, en partenariat avec Sète agglopôle Méditerranée (gestionnaire du lido de Thau) et le Conservatoire des espaces naturels (experts des larolimicoles, coordinateur du programme LariMed), met en place chaque année le suivi des colonies nicheuses et leur mise en protection.

La surveillance « navigation et police de l’environnement » est menée régulièrement par l’unité littorale des affaires maritimes et permet de conforter ces actions de protection des oiseaux.

IMPORTANT :

Il est interdit de naviguer et d’accoster sur la zone centrale des Tocs jusqu’au mois d’août en vertu de l’arrêté préfectoral n° 140/2024 du 13 mai 2024. Les navigateurs se souviendront que la zone des tocs est interdite au mouillage en vertu de l’arrêté préfectoral n°55/2009 du 15 mai 2009.

NOUVEAU :

Afin d’avertir les navigateurs, la zone sensible est identifiée cette année par cinq bouées orange disposées tous les kilomètres, associées à des panneaux d’informations sur les 5 km réglementés. Ce nouveau dispositif devrait être plus visuel et permet d’être plus attentif.

Il est impératif de rester à distance de ce secteur durant la période sensible (jusqu’au mois d’août) afin d’éviter de déranger les adultes en couvée ou les jeunes poussins éclos et très fragiles.

FLASH INFO TOCS DE THAU

Même tardive, la saison 2024 s’annonce prometteuse sur les tocs. Le premier comptage réalisé le 6 juin dernier par les experts du CEN Occitanie, du SMBT et de Sète agglopôle a permis de comptabiliser plus de 160 nids de Sternes pierregarins, Sternes naines et Avocettes élégantes. Un bel effectif répartis en 2 colonies situées au nord de la zone règlementée. Cette semaine, les premières éclosions ont vu naitre 70 poussins !

Les laro-limicoles font l’objet d’un programme de surveillance et de protection depuis une quizaine d’années déjà sur l’ensemble du littoral méditerranéen français (coordination Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie).

Pour suivre la présence des oiseaux, consultez « la Météo des oiseaux ». Développé dans le cadre du programme européen Life+ envol, cet outil open source Lizmap permet d’avertir de la présence des oiseaux sur un site et d’informer sur les périodes sensibles comme la nidification.

Consulter la Météo des oiseaux est un bon réflexe pour connaitre la sensibilité des sites avant de pratiquer une activité : www.facebook.com/Meteodesoiseaux

Voir l'arrété Préfectoral en pleine page en cliquant ci-dessous