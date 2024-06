Toulouse - Graviteo x The Roof Toulouse : créateurs d'expériences incentives pour les entreprises

Dans un monde professionnel, où le télétravail s’est imposé 1 à 2 jours par semaine, comment faire pour recréer du lien dans les équipes, une culture interne ? Perte de sens, désengagement, rapport des jeunes générations au travail, RSE… Des items auxquels sont de plus en plus confrontés les managers1.

Graviteo et la salle d’escalade The Roof Toulouse s’ouvrent à la demande d’entreprises en quête de sens pour leurs événements corporate en proposant des séminaires catalyseurs et inspirants.



L’escalade incentive pour des séminaires décarbonés

Séminaire, congrès, team building, incentive… les événements d’entreprise sont des moments clés pour fédérer les équipes autour d’un projet commun. C’est une occasion unique de partager les valeurs de l’entreprise, de définir des objectifs clairs et de motiver chaque employé à contribuer à la réussite collective. Fini les séminaires ennuyeux ! Les directions misent sur des lieux inspirants, porteurs de sens et de proximité, qui puissent surprendre leurs collaborateurs lors d’une parenthèse inédite et hors du temps en leur faisant vivre des expériences originales et fédératrices. L’escalade est devenue un sport fédérateur. Le fait qu’il y ait des épreuves d’escalade aux Jeux olympiques et sa médiatisation croissante ont transformé cette activité qui se pratiquait essentiellement en milieu naturel en un sport indoor très recherché.



« L’escalade est une expérience globale qui ne demande pas de qualité physique obligatoire. Chacun fait avec ses forces, ses faiblesses. L’activité amène son lot de craintes naturelles : gestion des émotions, appréhension… L’activité est encadrée par des moniteurs.trices diplômé.es d’État. Les participants pourront découvrir en toute sécurité, le plaisir que l’on ressent lorsqu’on grimpe. Que l’on soit fan de grimpe ou que l’on n’ait jamais touché une prise de sa vie, cette expérience est conçue pour être à la portée de tous les niveaux de compétences. » explique Bastien Gerland, gérant de Graviteo.



Situé dans les Halles de la Cartoucherie, The Roof Toulouse offre un cadre idéal pour l’organisation de séminaires qui permettent aux entreprises de combiner travail et plaisir, dans un environnement propice à la détente et à la réflexion stratégique. Avec ses infrastructures modernes, l’espace entraînement offre 750 m² de surface grimpable et dispose de 2 salles de réunion de 70 m² et 100 m² pouvant accueillir 30 personnes en simultané ainsi que d’un restaurant, Le Refuge, proposant menus et plats maison, avec des produits locaux et de saison.



Graviteo, premier de cordée

En plus de sa volonté première d’être créatrice d’expérience, l’équipe d’encadrants Graviteo joue également un rôle d’accompagnateur et de conseil auprès des participants. Ayant une bonne connaissance du monde du travail et ses problématiques, ces experts s’adaptent à tous les publics et font preuve d’une grande pédagogie. L’escalade est une activité incentive qui stimule les compétences des collaborateurs pour développer la confiance de l’équipe. En plus de l’activité escalade, les participants pourront s’aventurer dans un escape game animé par une formatrice, échanger sur des thématiques professionnelles avec des athlètes de haut niveau, assister à des démonstrations de membres d’équipes de France, ou encore écouter Christophe Bichet, grimpeur professionnel, lors d’une conférence inspirationnelle sur le thème de l’escalade et la symbolique de la montagne.



« Les séminaires d’entreprise ne sont pas seulement une occasion pour les collaborateurs de sortir du cadre habituel du bureau, ils sont un outil de management à fort impact, créent des synergies et renforcent la cohésion d'équipe, le développement des compétences, la communication interne, la reconnaissance et une organisation efficace. En permettant aux salariés de réfléchir ensemble aux défis futurs, les séminaires peuvent devenir un puissant levier de croissance et d’innovation pour l’entreprise. »



Déroulé de l’expérience (durée : 1h30)

•Le Briefing : Comprendre le fonctionnement de l’escalade et ses enjeux avec votre moniteur dédié. La confiance est au coeur de l’activité.

•L’échauffement : Préparer votre corps avant de grimper, se sentir échauffé avant de commencer à grimper progressivement.

•Sécurité : Apprendre à bien se réceptionner, on vous explique les règles de sécurité

•L’éveil des sensations : Sous forme d’ateliers, vous découvrez les premiers gestes et techniques pour vous sentir à l’aise en grimpant. La confiance vient petit à petit.

•Jeux de grimpe : Jeux de groupe autour de l’escalade qui favorisent l’émulation collective.

•Le Contest : Petit challenge de blocs par équipes, l’entraide, les encouragements, la confiance, tout compte pour pousser son équipe vers le sommet.

•Le Debriefing : Retour au calme et impressions collectives de la séance.



1. 25 % des salariés d’Occitanie se sentent concernés par la grande démission ou démission silencieuse. Dans 60 % des cas, le manager en est le 1er motif.

46 % d’entre eux estiment que leur travail a de moins en moins de sens, et ce chiffre grimpe même jusqu’à 72 % auprès des jeunes de moins de 25 ans.

Source - Observatoire de l’engagement des salariés en Occitanie https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/actualites/regions/occitanie/observatoire-engagement-salaries-occitanie#:~:text=En Occitanie%2C le constat est,de moins de 25 ans.