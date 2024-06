Occitanie - Bilan de l'URSCOP Occitanie Pyrénées : création de 367 emplois en 2023

L’Union Régionale des Scop Occitanie Pyrénées publie les chiffres clés de son bilan création 2023. En dépit du fort ralentissement économique, observé en France, dû à la poussée inflationniste, le bilan création en Occitanie Pyrénées est positif. Avec 14 nouvelles entreprises coopératives et 367 emplois créés, les Scop et Scic résistent et démontrent leur énorme capacité d’adaptation et de résilience.



Les nouvelles coopératives issues de la transmission d’entreprises saines représentent en 2023 :

• 50% des créations de coopératives et 272 salariés, soit 79% des effectifs créés. Un chiffre en hausse de 84% par rapport à 2022, où les créations en transmissions saines représentaient 43% des effectifs.

• Les principaux secteurs des transmissions saines sont : les services, le commerce et l’industrie.



60% des effectifs créés proviennent d’une seule même transmission d’entreprise en Scop : Au Boulot, avec 220 emplois. Cette agence intérim et d’emploi a été fondée en 2016 à Toulouse par Bernard Petit, qui, après plusieurs propositions de rachat, a décidé de laisser son entreprise aux mains de ses salariés. Avec sept agences en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, c’est désormais en Scop que cette société, dirigée par un duo féminin, Sabine ROOSLI (Présidente) et Stéphanie ROMBAUT (Directrice Générale), poursuit sa croissance.



L’Union Régionale poursuit ses partenariats avec les têtes de réseau et l’ensemble des prescripteurs pour développer le modèle coopératif, qui malgré la conjoncture économique, séduit de plus en plus.

En 2023, l’Union Régionale a réalisé de nombreuses actions de sensibilisation auprès de ses partenaires, répartis sur le territoire Occitanie Pyrénées et a renforcé sa présence sur les événements dédiés à la création-transmission-reprise d’entreprise.

Le développement étant également une question technique, la formation des prescripteurs, notamment sur la transmission saine ou la transformation, prend une place de plus en plus grande, dans les actions quotidiennes de l’Union Régionale.



« Pour nos enfants, petits-enfants, et les générations qui suivront derrière. Nous devons transformer notre économie, pour la transition écologique et sociale nécessaire. Que notre société devienne de plus en plus centrée sur l’humain, et non seulement sur le profit. Alors que faire ? Convaincre les dirigeantes et dirigeants d’Entreprise qui vont prendre leur retraite de transmettre à leur salariées et salariés, au lieu de vendre à un concurrent ou à un fonds d’investissement. Ce sera aussi le gage de la pérennité de leur entreprise. Ce n’est pas une bonne idée ça ? En tout cas, ça s’étudie. » exprime Rémi ROUX, président de l’URSCOP.