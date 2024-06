Toulouse - Nouvelle action de YéO frais pour soutenir la filière lait du Sud-Ouest

Voilà un engagement tangible et porteur de valeur pour les producteurs laitiers des OP de Sunlait. Depuis quelques mois, cette Association d’Organisations de Producteurs (AOP) cherche à faire évoluer son modèle de commercialisation en trouvant de nouveaux débouchés. Afin de mieux gérer durablement sa mise en marchés, Sunlait a entamé la prospection de nouveaux partenariats avec des transformateurs sur le territoire de ses éleveurs adhérents. Ayant eu vent de cette volonté manifeste, les représentants de MLC & YéO frais à Toulouse sont entrés en discussion avec les producteurs de Sunlait.

YéO frais, industrie laitière située à Toulouse, a rejoint le groupe Maîtres Laitiers du Cotentin en mars 2017. Dernier site majeur fabricant des produits ultra-frais dans le Sud-Ouest, cette entreprise transforme annuellement 110 000 tonnes de lait en yaourts et crème fraîche, à destination de la GMS mais aussi de la restauration collective régionale et nationale, sous label Sud de France Occitanie, et sous marque Campagne de France. Maintenir cette entreprise laitière et ses 220 emplois, dans une région agricole où la déprise laitière est forte (-6,3% du nombre de livreurs sur un an, source FranceAgrimer/Cniel décembre 2023), notamment en raison des impacts du changement climatique, est un objectif clairement affiché pour le groupe MLC. Cela suppose de garantir son approvisionnement en matière première laitière.

Et l’AOP Sunlait offre cette possibilité d’approvisionnement en lait.



Partageant des valeurs communes, le groupe MLC et l’AOP Sunlait ont donc trouvé un accord portant sur un peu plus de 60 millions de litres de lait, soit un engagement pour près de 300 exploitations laitières. Les livraisons débuteront dès la fin 2024. Un bol d’air pour les deux protagonistes, l’industrie s’assurant de livraisons de lait et les producteurs d’un nouveau transformateur.



Pour Valérie BLANDIN, Présidente du groupe Maîtres Laitiers, « l’objectif est d’approvisionner le site de YéO frais en construisant des relations directes avec des producteurs. Ce n’était pas le cas lorsque l’entreprise a rejoint le groupe. C’est ce qui a été initié avec les producteurs de la Brique Rose et c’est ce que nous entendons conforter avec les producteurs de l’AOP Sunlait. L’occasion est donc donnée d’assurer la pérennité de ce site industriel du groupe MLC dans une région où la déprise laitière est forte. »



Pour Loïc DELAGE, Président de l’Association d’Organisations de Producteurs SUNLAIT, c’est « un nouveau partenariat porteur de valeur, permettant à la fois de diversifier nos débouchés, et de les pérenniser avec une vision d’engagement réciproque. Nous avons particulièrement apprécié l’écoute et le respect qui se sont instaurés avec notre partenaire MLC. On retient un engagement qui se saisit des outils des lois Egalim, notamment en prenant en compte l’évolution des coûts de production des éleveurs, et leur couverture tout au long de la chaîne de valeur jusqu’au consommateur. »