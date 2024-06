Montpellier - Distinction // des étudiants de l'ESMA raflent le 3e prix du concours du club des DA !

Comment mettre son talent au service d'une cause ? C'est ce qu'ont pu réaliser les étudiants de la formation Design Graphique Plurimédia de l'ESMA Montpellier, dans le cadre de leur participation au concours national du Club des D.A. Retour sur une expérience riche, et sur les résultats remarquables de nos étudiants, qui ont su tirer leur épingle du jeu devant un parterre de professionnels de la communication et de la création visuelle !

Le club des D.A. : de l’ambition de mettre en lumière le talent à la française

Créé en 1967, le Club des D.A. est une association de professionnels dédiée à la défense et à la valorisation des métiers de la création et des arts appliqués à la communication. Chaque année, l'association organise une compétition professionnelle ainsi qu'un concours étudiant, dans l'optique de mettre à l'honneur le travail et le talent de la création française en matière de communication et de design graphique. Ouvert à l'intégralité des écoles d'arts, de communication ainsi qu'à tous les cursus assimilés présents sur le territoire français, le concours du Club des D.A. aspire à proposer une vitrine prestigieuse pour les jeunes talents prêts à intégrer le marché du travail.

Pour la 55e édition de son concours, le Club des D.A. s’est associé à l’association Fier-Play, qui agit “pour l’inclusion, l’équité et le respect des personnes dans le sport quelles que soient leur orientation sexuelle, leur expression ou leur identité de genre”. C’est donc pour le compte de cette association, et plus précisément de son dispositif La Pride House · France 2024 qui sera déployé à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, que les étudiants ont consacré leurs efforts. L’objectif ? Réaliser une campagne de communication impactante, inclusive et en accord avec l’identité graphique et les valeurs de l’association, dans le but de développer la visibilité et la notoriété de la Pride House, qui se veut un lieu de rassemblement, de célébration et de soutien de la communauté LGBTI+ à l’occasion de ces JO.

Un projet de l’ESMA sur le podium !

Pour cette initiative collective, les étudiants de l’ESMA se sont organisés et ont ainsi réuni des concepteurs-rédacteurs, des directeurs artistiques et des consultants en stratégie de communication digitale et print, qui ont pu travailler ensemble et mettre en commun leurs compétences et expertises afin de mener à bien leur projet. Pendant plusieurs semaines, les étudiants ont eu l’opportunité d’élaborer une stratégie adaptée, de réfléchir à sa mise en œuvre, en tenant compte notamment des différentes déclinaisons de la campagne, parmi lesquelles une opération d’affichage pour la ville de Paris et la RATP, une présence accrue sur les réseaux sociaux (Instagram & TikTok), la réalisation d’un film publicitaire ainsi que d’un spot radio d’une vingtaine de secondes… Autant d'opportunités pour toucher un large public et transmettre un message d'inclusion et de diversité.

Dans cette compétition de haut vol, qui a permis de mettre en valeur le talent et les capacités imaginatives des plus jeunes créatifs, l’un des projets portés par les étudiants de l’ESMA s'est démarqué en se hissant fièrement à la troisième place du podium. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée dans l’hémicycle du Conseil économique, social et environnemental à Paris, en même temps que la remise des prix aux directeurs artistiques confirmés et agences de communication reconnues nationalement voire mondialement. Un moment privilégié pour nos jeunes talents qui ont pu côtoyer, le temps d’une soirée, les plus grands noms de la communication et de la création graphique rassemblés pour l’occasion et avec lesquels ils ont pu échanger et établir des contacts qui pourraient être déterminants pour la suite de leur carrière. Véritable tremplin pour leur parcours professionnel, cette expérience leur a permis de se projeter avec ambition et assurance dans le monde de la création et du design qu’ils aspirent à intégrer prochainement.