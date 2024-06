Toulouse - À Toulouse, Pascal Chapon prend la direction de TWB

TWB, acteur majeur dans le domaine des biotechnologies industrielles et concepteur de solutions durables et innovantes, annonce la nomination de Pascal Chapon au poste de Directeur Exécutif. Il succède à Fabrice Garrigue qui a occupé le poste de Directeur Exécutif de transition pendant un an.

Un parcours alliant compétences scientifiques et stratégiques

Pascal Chapon (53 ans) a suivi un double cursus universitaire. Il est diplômé d’un doctorat en chimie des matériaux pour applications médicales, réalisé à la Faculté de Pharmacie de Montpellier, et d’un Global Executive MBA obtenu à l’IESE Business School de Barcelone. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de direction à l’international en Recherche, Développement et Innovation pour diverses entreprises telles que Solvay ou Danone, ainsi que des postes en lien avec l’acquisition d’entreprises et la stratégie chez Sleever International et Aliaxis.

Après presque deux ans au sein du département Recherche, Développement et Innovation d’Aliaxis, un leader mondial dans le transport de fluides, il a rejoint TWB en juin 2024 au poste de Directeur Exécutif.

Des ambitions au-delà de nos frontières

TWB réunit aujourd’hui 45 acteurs clés des biotechnologies dans son consortium public-privé et compte près de 70 collaborateurs. Depuis sa création en 2012, cette structure a mené plus de 350 projets de R&D et investi 9 M€ dans 48 projets précompétitifs menés par des laboratoires externes pour conduire à des innovations de rupture.

La structure ambitionne de devenir le partenaire européen de choix dans les biotechnologies. Elle a accueilli ces dernières années des start-up et partenaires étrangers, comme Aviwell, Premier Tech. Pascal Chapon souhaite poursuivre et renforcer cette dynamique internationale, notamment à travers davantage de collaborations avec des institutions publiques mais aussi des partenaires privés.

“C’est avec plaisir que j’ai entamé mes fonctions en tant que Directeur exécutif de TWB. Mes ambitions pour TWB sont doubles : d'une part, consolider les acquis de mes prédécesseurs pour maintenir notre position de leader national dans le domaine des biotechnologies industrielles ; d'autre part, élaborer, après une phase d’observation et de dialogue avec les équipes, une stratégie visant à renforcer notre développement international, nos collaborations académiques et nos projets avec les grands groupes industriels”, commente Pascal Chapon.