Haute-Garonne - À Sainte-Foy-de-Peyrolières, un éclairage public rénové pour réaliser 83% d'économie d'énergie

La commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) ont inauguré le 13 juin dernier les travaux de rénovation de 334 luminaires d’éclairage public.

Après les interventions de François Vives, Maire de Sainte-Foy-de-Peyrolières, et de Thierry Suaud, Président du SDEHG, les participants à cette inauguration ont pu découvrir les nouvelles installations d’éclairage public de la commune lors de la visite nocturne ponctuée des commentaires de l’équipe technique du SDEHG.

Les anciens luminaires ont été remplacés par des lampes LEDS de dernière génération avec extinction programmée en cœur de nuit, permettant de réaliser 83% d’économie d’énergie.

Plusieurs objectifs ont été atteints : réduire la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et la santé humaine, réaliser des économies d’énergie, maîtriser les dépenses publiques et améliorer la qualité de l’éclairage et le confort des habitants

Grâce à cette rénovation, la commune va diviser sa facture d’électricité par 4, représentant une économie de 12 600 € par an.

Les travaux, confiés à l’entreprise Citéos, sont financés par les économies d’énergie réalisées, le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, le Fonds vert et la contribution du SDEHG.

François Vives, Maire de Sainte-Foy-de-Peyrolières : « C'est avec une grande satisfaction que nous nous réunissons aujourd'hui pour parler de l'optimisation de l'éclairage public dans notre commune, un sujet d'importance qui touche à la fois notre qualité de vie, notre environnement et nos finances publiques. Dès 2016, nous avons pris des mesures concrètes en lançant une première extinction nocturne adaptée aux impératifs techniques de notre réseau et aux contraintes sécuritaires. Parallèlement, nous avons initié la construction d'un atlas de la biodiversité à l'échelle de notre commune de 3 800 hectares, afin de mieux comprendre et protéger notre environnement naturel. Un tournant décisif dans notre démarche a été le programme LED Haute-Garonne 2026++, proposé par le SDEHG. Les deux objectifs majeurs de maîtrise de la facture énergétique et de réduction de la pollution lumineuse sont désormais atteints, et nous en voyons déjà les bénéfices. »