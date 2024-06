Perpignan - De salarié à chef d'entreprise : Adrien Martinez ouvre une agence d'emploi Temporis à Perpignan !

Une expertise RH au service du bassin d’emploi local

Adrien Martinez rejoint Temporis Clermont-Ferrand en 2017 comme assistant gestion. C’est lors de sa formation et d’une discussion avec Laurence Pottier Caudron, fondatrice de Temporis et les animateurs du réseau, qu’il se passionne pour le milieu de la franchise. « J’ai toujours voulu entreprendre, mais je suis jamais tombé sur le projet qui me permettait d’être à l’aise, d’être en confiance et d’être bien conseillé. Et c’est avec Temporis, que j’ai trouvé tout ça !»

Après avoir partagé son ambition de devenir franchisé avec Patrick Blazy, ancien gérant de Clermont-Ferrand, ce dernier lui propose de lui apprendre les ficelles du métier. Pendant cinq ans, Adrien évolue au sein de l’agence, passant d’assistant gestion à responsable d’agence. J’ai fait tous les postes, le seul poste qui me manquait, c’était franchisé ! », explique Adrien.

En 2022, il quitte Clermont-Ferrand pour réaliser son projet d’ouvrir une agence Temporis à Perpignan, grâce au pacte d’associés. Ce dispositif permet à celles et ceux qui ont les compétences de devenir franchisé, mais qui manquent de moyens, de se lancer en franchise avec Temporis.

Un ancrage local et familial

L’emplacement de cette agence à Perpignan, n’est pas le fruit du hasard pour Adrien : « Premièrement, je voulais me rapprocher de ma famille. Deuxièmement, il y a aussi l’opportunité professionnelle, j’avais très envie de monter mon entreprise, mon agence, avec Temporis. Tout s’est bien aligné,» explique-t-il.

Véritable acteur local et économique de la région, l’équipe de Temporis Perpignan souhaite établir des relations privilégiées avec ses clients intérimaires et entreprises. Grâce à leur proximité, leur réactivité et leur professionnalisme, ils accompagnent leurs clients tout au long du processus de recrutement, renforçant ainsi des relations durables et de confiance.

L’agence a de nombreuses idées pour s’impliquer dans la communauté en organisant des évènements avec leurs clients intérimaires. L’agence souhaite également mettre en place des tournois de paddle raquette pour créer du lien avec les chefs d’entreprise locaux et établir des partenariats sportifs avec des clubs de la région.

Perpignan offre un large éventail de secteurs d’emploi dont l’industrie, du tertiaire, du BTP, et du transport. Le potentiel touristique est également important, avec une augmentation significative de la population pendant les mois d’été et des opportunités saisonnières en hôtellerie, restauration, campings (...). L’agriculture et l’agroalimentaire sont également des secteurs clés dans la région !»

Rentrez et vous verrez !

L’agence propose des postes allant de l’intérim, au CDI, dans tous les secteurs d’activité.

Adrien, Charlie, référente recrutement et Enzo, référent gestion accueillent le·la candidat·e avec convivialité, du lundi au vendredi, de 8h à 12h ainsi que de 14h à 19h.