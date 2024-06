Le Grau du Roi - Lire à la plage, face à la mer

Tic-tac, tic-tac… la médiathèque du bord de mer « Un livre à la plage » se prépare pour une 4ème saison. Du mardi 2 juillet au samedi 31 août, vacanciers et résidents pourront goûter au plaisir de la lecture sur la plage, confortablement installés dans un transat, sur une terrasse ombragée, avec la mer pour horizon.

Tout l’été, les équipes des médiathèques proposeront des animations et plus de 2000 ouvrages, du policier à l’album jeunesse, en passant par la BD, le magazine, le documentaire et la presse quotidienne.

Un lieu animé

Du mardi au vendredi, rendez-vous est donné pour des contes au fil de l’eau, des ateliers créatifs, des lectures, des tournois de jeux ou encore des animations pédagogiques autour des océans. Se joindront aux équipes des médiathèques, Les Avocats du Diable, l’Institut marin du Seaquarium, Lire et Faire lire et La Ronde des mots. « Un livre à la plage » refermera ses transats sur une note festive, le samedi 31 août, avec une soirée de clôture.

Un succès croissant

Depuis sa 1ère édition « Un livre à la plage » connait un succès grandissant. En 2023, ce sont plus de 2430 personnes qui ont fréquenté cette bibliothèque du bord de mer. Le public est varié, des adultes comme des enfants, des touristes mais aussi des personnes du territoire. Certains d’entre eux ne sont d’ailleurs pas des habitués des médiathèques. « Un livre à la plage » va à la rencontre du public et séduit par sa convivialité. Pas de contrainte, on vient en maillot ou en tee-shirt, pour un petit moment ou de longues heures, un seul mot d’ordre, se détendre !