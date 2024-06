Narbonne - Le Cupra Padel Tour arrive à Narbonne le 29 juin

Le plus grand événément de padel amateur en France comprenant 17 étapes dans tout l’hexagone a débuté le 1er juin à Bordeaux.

15 villes différentes, 16 étapes qualificatives pour un master final réunissant tous les vainqueurs

La quatrième étape du CUPRA PADEL TOUR aura lieu le samedi 29 juin, au club SET PADEL à Narbonne.

Il s’agit d’un concept unique en France, marqué par de nombreux temps forts tout au long de la journée.

Le CUPRA PADEL TOUR et ses joueurs amateurs entrent en forte résonnance avec l’esprit de CUPRA, la marque espagnole rebelle et non conformiste qui vient de dévoiler deux nouveaux modèles, conçus pour susciter des émotions fortes : le nouveau CUPRA Formentor et la nouvelle CUPRA Leon.

Chaque date du tournoi sera l’occasion de rencontres festives, conviviales et familiales autour de ce nouveau sport tendance.

De nombreuses animations seront ouvertes aux joueurs et aux visiteurs:

Échanges de balles avec les joueurs professionnels : Quentin Ayuso, n°14 français & Loic Le Panse, n°18 français.

Tournoi Flash en 1 point

D’autres activités animeront les journées, comme une tombola avec de nombreux lots à gagner (raquette, sac de padel, cartes cadeaux…), des animations pour les enfants, des tests raquettes, chaussures et textile Head, photobooth à disposition et un cocktail offert aux joueurs.

Les vainqueurs de l'étape de Narbonne se qualifieront pour le GRAND MASTER FINAL le 30 novembre à Toulouse avec des lots encore plus exceptionnels à gagner (stage de padel à Barcelone, contrats HEAD comme des joueurs professionnels...).