Balma - PATRIMOINE inaugure les travaux de réhabilitation de la résidence Noncesse à Balma

PATRIMOINE en partenariat avec la mairie de Balma, a inauguré ce 4 juin 2024 les travaux de réhabilitation de la résidence Noncesse. Une résidence typique des grands ensembles des années 60 qui comprend 373 logements répartis en 36 petits bâtiments en R+4 et deux tours en R+7 ainsi que de grands espaces extérieurs communs et des équipements de la commune.

Une inauguration en présence de :

Arsène GORNIK, Attaché parlementaire de la Députée Corinne Vignon

Guillaume DE ALMEIDA CHAVES, Conseiller Régional

Vincent TERRAIL-NOVES, Maire de Balma et Vice-Président de Toulouse Métropole

Stéphanie ERALES, Directrice Gestion Locative et Patrimoniale de PATRIMOINE

« À l’occasion des 50 ans de la résidence, PATRIMOINE SA Languedocienne a réalisé un programme ambitieux de réhabilitation destiné à donner un cadre de vie plus agréable à la résidence Noncesse et redonner une seconde vie aux bâtiments, située rue Paul Cézanne à Balma. Des travaux importants ont été menés sur le bâtiment, les parties communes et les logements. Ce projet réalisé en Conception Réalisation aura nécessité un investissement de plus de 25 M€, il permet ainsi à la résidence de passer au niveau BBC rénovation, avec une performance énergétique et climatique qui évolue vers la très bonne note « B ». » explique Pascal Barbottin, Directeur Général de PATRIMOINE

« C'est une excellente opération à la fois pour le cadre de vie et l'esthétique du quartier mais aussi et surtout pour le pouvoir d'achat des habitantes et des habitants puisque l'isolation qui a été faite dans chaque appartement permet de faire des économies d'énergie. Certains habitants m'ont d'ailleurs dit qu'ils n'avaient pas eu besoin d'allumer le chauffage cet hiver ! » se réjouit Vincent TERRAIL-NOVES, Maire de Balma et Vice-Président de Toulouse Métropole

D’importants travaux de requalification lourde pour répondre à 4 objectifs

Améliorer la performance technique et énergétique pour un meilleur confort dans les logements :

Isolation thermique des bâtiments et sécurisation des toitures.

Remplacement de certaines menuiseries extérieures et ajout de volets roulants.

Installation d’une VMC pour améliorer la qualité de l’air dans les logements.

Remplacement des radiateurs avec pose d’un thermostat réglable et des compteurs individuels.

Retrait des chauffe-eau au profit de MTA (Module Thermique d’Appartement).

Chaufferie Gaz collective remplacée

Moderniser et embellir la résidence :

Renouvellement des façades par une architecture contemporaine.

Modernisation des parties communes : rénovation des halls, nouvelle signalétique rétro-éclairée qui facilite la circulation au sein de la résidence, remplacement des éclairages LED.

Création de 166 balcons et ajout de brises vues sur les balcons existants.

Projet 2024 : une meilleure gestion des déchets grâce à l’amélioration de certains locaux poubelles.

Offrir une meilleure accessibilité pour tous et notamment pour les seniors :

Adaptation de 23 logements à destination des seniors.

Création de 25 ascenseurs. Près de 80% des logements sont rendus accessibles.

100% des RDC accessibles avec rampe PMR.

Remplacement du système de contrôle d’accès.

Favoriser le bien vivre ensemble :

Améliorer et faciliter les relations de voisinage.

Développer la vie associative et les services.

Accompagnement à l’accession à la propriété avec la mise en vente de 18 logements au sein d’une copropriété regroupant les 15 et 16 Place Auguste Renoir avec le projet d’une grande

Un projet mené en concertation avec les habitants

En 2018, PATRIMOINE a démarré, accompagné d’une structure spécialisée « Le Bruit de la Conversation », une concertation sur le projet de réhabilitation de la résidence Noncesse. Cette concertation s’est organisée sous forme d’ateliers avec les habitants afin d’alimenter la réflexion sur le renouveau de leur résidence et recueillir les avis sur les grands thèmes de ce projet de rénovation.

Équipe projet/Partenaires :

PATRIMOINE SA Languedocienne – maître d’ouvrage

BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD OUEST – Entreprise Générale

A&B PMCR - Agence d’architectes.

OTCE - Bureau d’études TCE

SIGMA Acoustique – Bureau d’étude acoustique

WOODSTOCK - Paysagiste

LA MAISON DE L’INITIATIVE – Maîtrise d’œuvre sociale

Financement : un investissement total de 24 814 K€ porté et financé par PATRIMOINE avec l’aide du FEDER (subv. 1 775 K€), Toulouse Métropole (subv. 746 K€), la Banque des Territoires (prêts 10 433 K€) et la Banque Postale (prêt 10 000 K€).