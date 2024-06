Pyrénées-Orientales - Évènement : Feux de la Saint-Jean au Soler.

La municipalité de Le Soler a le plaisir de vous inviter à participer au traditionnel évènement des Feux de la Saint-Jean qui se tiendra le dimanche 23 juin sur le parvis de la mairie. Venez nombreux pour partager un moment convivial et festif en célébrant cette fête emblématique de notre patrimoine.

Programme de la soirée :

À partir de 19h : Concours de dessin, atelier "Ramallets", concours de "Pourou", chants catalans et

animations par Jean Michel Zanon

20h30 : Grillades offertes à la population et buvette sur place

21h : Sardanes et chants catalans

22h : Embrasement du bûcher avec la flamme du Canigou

22h30 jusqu'à minuit : Ambiance musicale assurée par le Comité d'Animations du Soler

Cet évènement est une occasion unique de se retrouver en famille ou entre amis pour célébrer la culture catalane dans une atmosphère chaleureuse et festive. Nous vous attendons nombreux pour faire de cette soirée un moment inoubliable.