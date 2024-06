Occitanie - 3 acteurs signent une charte d'engagements réciproques

Ce printemps, Martine CARDOUAT, Directrice Générale de MIDI HABITAT Services Immobiliers, Pascal BARBOTTIN, Directeur Général de PATRIMOINE SA Languedocienne et Jean-Claude MESTRE, Directeur Général de La Coopérative d’Habitations ont signé une charte d’engagement réciproques en vue de partager les méthodes et les valeurs de leurs équipes et de leur assurer le meilleur service en s’adressant à tous les résidents, quel que soit leur statut.

Une démarche inédite et innovante entre les filiales du Groupe MIDI HABITAT en vue d’être toujours plus professionnelles dans les process appliqués et à l’écoute des résidents.

« Cette charte officialise l’ensemble des bonnes pratiques et impliquent les habitants afin que ces derniers comprennent mieux le fonctionnement d’une copropriété. Car en fonction de son statut de locataire ou de propriétaire, les responsabilités changent, et les interlocuteurs sont différents.» explique Pascal BARBOTTIN, Directeur Général de PATRIMOINE SA Languedocienne.



La charte comprend 3 objectifs :

- Accompagner les résidents dans la connaissance du fonctionnement de la copropriété

- La maîtrise des charges - échanges et partages

- Savoir associer autant que nécessaire les locataires dans la vie de la résidence



« Ces modalités partenariales doivent nous permettre de tendre vers l’accompagnement au statut de copropriétaire, à la maîtrise des charges (de la copropriété et des locataires PATRIMOINE) ainsi qu’à la mise à profit de l’existence du poste de Référent copropriétés.

Bien que le métier de bailleur et celui de syndic impliquent des compétences et une logique professionnelle différentes, nous nous engageons à capitaliser l’ensemble de nos savoirs et expériences pour une copropriété exemplaire. » complète Martine CARDOUAT, Directrice Générale de MIDI HABITAT Services Immobiliers.



« La question des charges d’une copropriété est essentielle, à la fois pour les copropriétaires et le syndic en charge de la gestion. Il apparaît donc fondamental que ce dernier puisse s’approprier l’historique de la vie des résidences qu’il a en responsabilité en vue d’établir un budget des charges adapté. De plus, il doit également effectuer des rappels réglementaires auprès des copropriétaires, et les informer de la vie de la copropriété. Certains le font lors d’ateliers de vie résidentielle. » conclut Jean-Claude MESTRE, Directeur Général de La Coopérative d’Habitations.