Tarn et garonne - Bien Commun a collecté +270 000€ afin de financer un projet de revitalisation à Cazes-Mondenard (82)

La foncière solidaire Bien Commun a lancé sa deuxième levée de fonds via le financement citoyen et a déjà collecté plus de 130 000 € sur les 200 000 € escomptés en seulement une semaine !

Un investissement engagé et rémunérateur à un taux annuel brut de 6% à 7,5%, couplé d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25%.

Pour investir, rendez-vous sur https://link.lita.co/BIENCOMMUN jusqu’au 30 juin 2024.

L’objectif ? Œuvrer pour la revitalisation des petites, moyennes villes et villages en Occitanie, en participant à la rénovation du bâti ancien, à la location de logements et de commerces de proximité, à tarifs abordables.

Le premier projet est la Maison Mazet à Cazes-Mondenard (82), un village de 1200 habitants situé dans le Tarn-et-Garonne.

Un Appel à Manifestation d'Intérêt prolongé pour implanter son projet dans l'un des deux locaux commerciaux (surface totale de surface de 152 m²) dès septembre 2025 est lancé afin que les porteurs de projets se fassent connaître.

Des visites du lieu sont prévues les 18, 25 et 26 juin (sur RDV) pour une date limite de dépôt de candidature le 30 juin.

Renseignement auprès de Suzelle MEYER au 07 49 82 68 16.

La Foncière Rurale, un acteur incontournable de la revitalisation des territoires ruraux par la rénovation des bâtiments



« En tant que SCIC, notre mission est de créer de l’immobilier à impacts et devenir, d’ici 5 ans, un acteur incontournable de la revitalisation des territoires ruraux en Occitanie, ainsi que de la rénovation des bâtiments. La demande locative est de plus en plus forte en zone rurale en conséquence de la crise du logement, de la carence de logements locatifs de qualité et de la hausse des prix de l’énergie couplé au souhait d’une meilleure qualité de vie et de nouvelles perspectives liées au télétravail. Or, plus d’1 bâtiment sur 10 est vacant ou vétuste en centre-bourg !

Comment sortir des logiques spéculatives et garantir un usage des bâtiments au service des habitants ? Grâce à notre modèle coopératif innovant qui offre une solution opérationnelle. L’épargne des citoyens est un des leviers. Investir dans la Foncière Rurale c’est agir pour nos territoires. » explique Magali Pascal, directrice générale de Bien Commun.



Les petites communes se retrouvent confrontées à plusieurs écueils : la rénovation des bâtiments vacants et vétustes en coeur de bourg ainsi qu’une carence d’acteurs immobiliers et d'offre locative adaptée aux jeunes, familles monoparentales et seniors. De plus, la Loi Climat et Résilience a posé un enjeu de zéro artificialisation nette (ZAN) d’ici 2050. Face à ces constats, Bien Commun accompagne les communes dans la création et la structuration de projets immobiliers solidaires. Son bureau d'études immobilières accompagne 15 projets en ingénierie et assistance à maîtrise d’ouvrage, et 11 autres projets sont d’ores et déjà identifiés, ce qui témoigne d’un besoin important.

En développant en parallèle une foncière solidaire en SAS de portage, Bien Commun achète, rénove, et loue des immeubles en centre-bourg, afin de créer des logements locatifs abordables, et des locaux commerciaux de proximité.



« La foncière est apparue comme l’outil le plus adapté pour poursuivre l’objectif d’intérêt général de la SCIC et adopter une vision long terme vectrice d'impacts sociaux et environnementaux forts. C’est une réponse socialement et économiquement viable pour les communes qui ne seraient pas en mesure de réaliser leurs projets seules. Elle permet également d’avoir un impact renforcé sur les territoires en ayant la maîtrise de l'ensemble des processus de production allant de la conception jusqu’à l’exploitation.

En souscrivant, vous devenez un acteur clé dans notre mission d'utilité sociale et donnez du sens à votre épargne tout en contribuant à dynamiser les campagnes qui souffrent de dévitalisation. » explique Fabien Zufferey, président de la SCIC.



Un projet pilote à Cazes-Mondenard (82) : la Maison Mazet intergénérationnelle



La Foncière Rurale va acquérir son premier actif immobilier en 2024 sur la commune de Cazes-Mondenard dans le Tarn-et-Garonne, la Maison Mazet, d’une superficie de 465 m² pour un investissement global de 1 200 000 €.

Cazes-Mondenard est un village dynamique de 1200 habitants, située à mi-chemin entre Montauban et Cahors, qui manque de petits logements pour les ménages avec seulement 6% d’appartements. En effet, 34% des ménages sur la commune sont constitués d’une personne, et 35% des habitants de la commune ont plus de 60 ans.



L’équipe municipale fait preuve d’un grand engagement pour renforcer l’attractivité de la commune qui développe de nouveaux commerces et équipements de proximité. La Maison Mazet sera l’un des fers de lance de cette volonté politique.

Ce bâtiment sera principalement restauré avec des matériaux écologiques pour atteindre une meilleure performance énergétique. Il offrira sur 300 m² 8 logements en T1 bis et T2, 4 à destination de seniors autonomes et 4 à destination de jeunes couples, ainsi qu’une épicerie de quotidienneté avec des produits locaux en rez-de-chaussée sur une surface de 152 m².

Les travaux de réhabilitation doivent débuter au deuxième semestre 2024 pour une livraison prévue en 2025.



« Situé en entrée de ville, la Maison Mazet est un bâtiment vacant qui a une position stratégique dans le tissu urbain. À l’issue de réunions de concertation avec l’ensemble des élus et des citoyens du village, la Maison Mazet aura un usage mixte répondant à la double problématique suivante : huit logements intergénérationnels et un commerce multi-services en circuit court. »

Jean-Jacques Descouls, Maire de Cazes-Mondenard