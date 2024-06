Gaillac - Rendez-vous pour la 8ème édition du week-end des Z'elles Gaillacoises du 14 a 16 juin

Les Z’Elles Gaillacoises est une association née avec l’idée d’associer les vignes, les pigeonniers et les femmes du vignoble. Le but : œuvrer à la préservation des pigeonniers du Tarn et du patrimoine viticole.

Depuis sa création, elle organise, chaque année au début de l’été, un week-end œnologique autour de conférences, de dégustations, de randonnées découvertes mais aussi d’une vente aux enchères dont les fonds récoltés sont destinés à la restauration des pigeonniers. Cette année, les bénéfices récoltés lors de la vente aux enchères permettront la restauration du pigeonnier de la famille Albert situé sur la commune de Gaillac.

« Nos pigeonniers sont l’âme du patrimoine viticole de Gaillac et au travers de cet évènement annuel et des Z’Elles Gaillacoises, nous sommes fières de contribuer à le préserver.», précise l’association les Z’Elles Gaillacoises.

Au programme : apéro-Gabarre, randonnées dans le vignoble gaillacois, yoga & vins, conférence sur les pigeonniers, Déjeuner champêtre, vente aux enchères des cuvées offertes par les Z'elles Gaillacoises….Informations et programme complet : https://www.leszellesgaillacoises.fr/