BASSIN DE THAU - 4ème jour de grève chez Kéolis Méditerranée

4ème jour de grève chez Kéolis Méditerranée

Ce jeudi se tient le 4 ème jour de grève chez Kéolis Méditerranée. Face à l’ignorance de la Direction malgré une mobilisation de masse, les salariés continuent leurs débrayages toujours très motivés à se faire entendre.

« La Direction de Kéolis Méditerranée refuse la négociation, mais nous sommes plus que déterminés et prêts à reconduire la grève si rien ne bouge avant la fin de semaine. »

Mercredi se tenait l’assemblée générale et la présentation des comptes 2023 de Kéolis Méditerranée, et comme le revendiquait le syndicat UNSA, les bons résultats avec un bénéfice de 175000€ ont été confirmés. Les mensonges de la Direction n’ont pas dupé les représentants du personnel et Kéolis avait tout à fait la possibilité de partager les bénéfices avec l’ensemble des salariés.

« On nous a fait croire que ce n’était pas possible de redistribuer les bénéfices avec le personnel, c’est scandaleux de mépriser autant ses salariés, nous sommes tous acteurs des bons résultats de l’entreprise et maintenant il va falloir partager ».

Pris la main dans le sac, Kéolis Méditérranée n’a d’autres choix que de revoir sa politique d’entreprise et va devoir récompenser les efforts de ses salariés afin d’éviter qu’une mobilisation pacifiste et irréprochable ne se transforme en tsunami.

Cedric GOYER

Délégué Syndical UNSA chez Kéolis Méditerranée.