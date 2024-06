Bédarieux - Cinéma de plein air : La Belle et La Bête

Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour vous faire découvrir une ambiance de projection insolite sous les étoiles à partir de 22h, au parc Pierre Rabhi. Cette année, le thème du cinéma français est à l’honneur.

Pour la troisième et dernière date de la saison, c’est un film romance et thriller qui vous est proposé le lundi 12 août 2024 : La belle et la bête , un film de Christophe Gans avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier.

Pensez à apporter votre serviette, transat ou chaise pour profiter pleinement de la séance nocturne !

En cas d’intempéries, rendez-vous au cinéma Jean-Claude Carrière.

En collaboration avec le cinéma Jean-Claude Carrière