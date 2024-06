Bédarieux - Soirée oeno-gourmande mercredi 7 août 2024

Après le succès de l’édition 2023, l’évènement incontournable pour les gourmands et amateurs de vin revient cette année le mercredi 7 août 2024 pour une troisième édition ! Le temps d’une soirée, venez à la rencontre des vignerons locaux et de leurs domaines viticoles, le tout accompagné par des assiettes mitonnées par les Jeunes Agriculteurs des Hauts Cantons. À cette occasion, le parc Pierre Rabhi se transformera de 19h à 23h, pour vous faire vivre une soirée agréable en musique avec le groupe « Aqui Lou Jazz » . Laissez-vous emporter en terre vigneronne, dans une ambiance conviviale et festive.

En cas d’intempéries, rendez-vous à la salle de la Tuilerie

Réservation obligatoire des repas au 04 67 95 48 27

TARIFS :

15€ | Entrée + plat + fromage + dessert et 2 dégustations

8€ | Entrée + plat + fromage + dessert et une boisson (enfants jusqu’à 12 ans)

5€ | 2 dégustations

Un verre collector et une surprise !