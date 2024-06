BASSIN DE THAU - Première journée de grève très suivie chez Kéolis Méditerranée

Première journée de grève très suivie chez Kéolis Méditerranée

Une première journée de grève très suivie chez Kéolis Méditerranée sur tous les sites. Très forte mobilisation du personnel de conduite et de l’atelier avec 94% de grévistes sur Agde, 85% sur Sète, et 63% sur Frontignan qui fait parti de l’entreprise depuis moins d’un an.

« Une très grande majorité du personnel s’est mobilisée dès aujourd’hui pour montrer son désaccord avec la politique économique de Kéolis Méditerranée, même les conducteurs de Frontignan qui sont arrivés il y a peu de temps dans notre entreprise, cela montre bien la réalité. Les conducteurs en ont assez de se manque de considération de la Direction et sont déterminés à se faire entendre. »

Les débrayages sont prévus jusqu’à la fin de semaine mais sont reconductibles.

« Nous espérons que notre Direction va enfin répondre à hauteur de nos attentes afin de ne pas plus pénaliser la clientèle. Les épreuves du Bac vont bientôt commencer, nos clients ont besoin de nous ! »

Malgré tous les efforts de la Direction pour enrayer la contestation des salariés, l’ensemble des conducteurs de Kéolis Méditerranée reste motivé pour aller jusqu’au bout et obtenir des revalorisations de salaires plus justes.

Cedric GOYER

Délégué Syndical UNSA chez Kéolis Méditerranée.