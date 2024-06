Perpignan - Operask remporte la deuxième place de l'étape lyonnaise du concours Digital InPulse de Huawei

Après un premier arrêt à Paris lors de VivaTech, 6 start-ups ont été invitées à la 2e étape de Digital InPulse qui s’adressait aux start-ups de la région lyonnaise et du sud de la France.

Operask a remporté la deuxième place, après Chat3D, une startup de Saint-Etienne. Operask est une entreprise originaire de Perpignan. Elle propose une plateforme web qui permet d’améliorer la gestion des risques et la supervision des incidents dans les établissements touristiques de plein air, comme les campings ou les zoos. La plateforme mutualise plusieurs fonctionnalités clés pour la sécurité des publics : communication d’urgence, simulation aux incidents ou création d’itinéraires de sécurité́ personnalisés.

Le Jury de Digital InPulse 2024

Les 6 start-ups sélectionnées ont pitché leur projet devant un jury composé de professionnels et d'experts parmi lesquels :

Joachim Bressat, Innovation & International Manager au sein de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes ;

Philippe Bouquet, Président du Comité Richelieu ;

Anne-Claire Wang, Responsable du programme Digital #InPulse chez Huawei.

Dotation et voyage d’affaires en Chine

Chat3D et Operask bénéficieront d’un soutien financier de 30 000 € pour le premier prix et de 20 000 € pour le second. Surtout, ils auront l'opportunité de participer à un voyage d’affaires à Shenzhen et à Hong Kong, organisé avec le concours des Chambres de Commerce et d’Industrie France Chine et France Hong Kong. Ce voyage permettra aux start-ups de confronter leurs solutions au marché asiatique, de découvrir des opportunités de développement et in fine de stimuler leur croissance.

Après Paris et Lyon, Digital InPulse se rendra bientôt à Lille et à Strasbourg.