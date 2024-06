Hérault - Nomination : Maître Laurent VIALLA, élu Président de la Chambre départementale des notaires de l'Hé

Maître Laurent VIALLA, notaire à MONTPELLIER, succède à Maître Maguelonne ESCANDE-CAMBON, à la présidence de la Chambre départementale des notaires de l’Hérault. L’instance représente les 344 notaires, répartis dans les 144 offices du département.

Après avoir obtenu sa maîtrise de droit à l’université de Montpellier, Laurent VIALLA poursuit ses études à Paris dès 1990, où il obtient son Diplôme Supérieur du Notariat à l’Université de Paris II Panthéon Assas. Parallèlement, il intègre l’Etude Mahot de la Quérantonnais, Bellargent, Lièvre et Gourret, de 1990 à 1997 d’où il rapporte une solide expérience dans le droit de la construction et le droit de la famille, et où il apprend également à adapter le notariat traditionnel aux nouvelles exigences alors émergentes.

Fort de cette expérience, il intègre l’étude familiale à MONTPELLIER, incarnant ainsi la 4è génération de notaires. Il y devient Notaire associé en 1999 et succède à son père en 2001.

Maître VIALLA intègre le Chambre départementale des notaires de l’Hérault en qualité de Membre de juin 2007 à juin 2009 puis il rejoint le Conseil Régional des notaires de la cour d’appel de Montpellier en qualité de Syndic Régional de juin 2019 à juin 2023. Il réintègre la Chambre départementale des notaires de l’Hérault en mai 2023 où il occupe les fonctions de Vice-Président jusqu’en mai 2024.

Pour mener à bien sa mission de Président de la chambre départementale des notaires de l’Hérault, Maître Laurent VIALLA compte s’appuyer sur une équipe mixte de 21 membres exerçant sur l’ensemble du territoire. Dans le cadre de son mandat, Me VIALLA affirme sa volonté de « prolonger et amplifier les actions entreprises par mes prédécesseurs, et plus particulièrement par Me ESCANDE-CAMBON à qui je succède. Par ailleurs, mon ambition est d’œuvrer à accorder le notariat aux attentes nouvelles de nos concitoyens, en nous saisissant de l’opportunité que représente l’arrivée de l’Intelligence Artificielle pour renforcer l’acte notarié : un enjeu clé qui témoigne de l’utilité de notre profession dans un monde qui évolue en permanence ».

Le Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Montpellier adresse toutes ses félicitations au nouveau Président de la Chambre départementale de l’Hérault et tient à remercier Me ESCANDE-CAMBON pour ses services et son implication.

Composition du bureau 2024-2025

Président : Me Laurent VIALLA

Présidente honoraire : Me Maguelonne ESCANDE-CAMBON

Vice-présidente : Me Françoise CADENE, déléguée à la communication

Secrétaire : Me Laurent DELAGE

1ER Syndic : Me Philippe PRADAL

Trésorière : Me Fabienne GOUJON-VANSUYT

Rapporteur : Me Geoffrey SANCHEZ

Membres de la Chambre des Notaires :

Me Olivier CORONA, Me Valéry FLANDIN, Me Catherine GLODAS, Me Claire VINAS, Me Sophie ROUSSEL, Me Alexandra RIBAUD, Me Marie BESSON-BLANCHIN, Me Jacques-Edouard GIRAUD, Me Sébastien GONTHIER, Me Alexandra MARTINEZ-GRENIER, Me Pierre-François CLAUZEL, Me Jean-Marie LESTRA, Me Margot BERTRAND, Me Jeanne CADERAS de KERLEAU.