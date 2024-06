Bédarieux - Cinema en plein air : Mission cléopatre lundi 22 juillet à 22h

Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour vous faire découvrir une ambiance de projection insolite sous les étoiles. Cette année, le thème du cinéma français est à l’honneur.

Pour la deuxième date de la saison, rendez-vous le lundi 22 juillet à 22h, au parc Pierre Rabhi pour un film d’aventure et de comédie : Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, un film de Alain Chabat, avec Gérard Depardieu, Christian Clavier et Jamel Debbouze.

Pensez à apporter votre serviette, transat ou chaise pour profiter pleinement de la séance nocturne !

En cas d’intempéries, rendez-vous au cinéma Jean-Claude Carrière.

En collaboration avec le cinéma Jean-Claude Carrière