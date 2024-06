Bédarieux - Festival « Au coin de la vigne » Vendredi 19 juillet

Devenu l’évènement culturel incontournable pour la jeunesse sur le territoire de Grand Orb, le festival Au coin de la vigne rassemble chaque année des milliers de festivaliers, des dizaines d’artistes et une centaine de bénévoles pour partager un moment convivial et familial autour d’une programmation éclectique de concerts, de représentations théâtrales et d’animations. Venez découvrir cette 11ème édition ! Restauration et buvette sur place.

Top des deux soirées à 18h

La Tuilerie

Vendredi 19 juillet

Coll. Scoop and Culture / Wepa Wepa - DJ Laser / Baïkal / Cie le Cerf Ailé

Samedi 20 juillet

Banan'n Jug / Badauê Sud / Korttex / Coll. Beat'n'Juice / Cie Les Faiseurs de rien

Tarif : prix libre et conscient