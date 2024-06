Bédarieux - Feu d artifice et bal à Bédarieux

Évènement incontournable de l’été, la fête nationale est attendue par de nombreux Bédariciens. À cette occasion, la ville de Bédarieux célébre ce moment important chaque année, le 13 juillet au soir. Un programme exceptionnel est proposé pour rassembler les habitants et visiteurs dans une Évènement incontournable de l’été, la fête nationale est attendue par de nombreux Bédariciens. À cette occasion, la ville de Bédarieux célébre ce moment important chaque année, le 13 juillet au soir. Un programme exceptionnel est proposé pour rassembler les habitants et visiteurs dans uneambiance festive et joyeuse !

19h | Repas en musique au village des Foodtrucks

Boulevard Jean Moulin

21h30 | Parade lumineuse et défilé Sapeurs-pompiers en musique avec l’Harmonie Bédaricienne. Distribution des bâtons lumineux devant l’office de tourisme. Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Départ de la rue de la République

22h30 | Grand feu d’artifice et bal avec l’orchestre Trait d’union Périer

Boulevard Jean Moulin