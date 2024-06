Bédarieux - FESTIVAL JAZZ'ORB du 27 au 30 juin 2024

Le jazz est à l’honneur cet été à Bédarieux et sur le territoire Grand Orb avec cette première édition du festival du 27 au 30 juin 2024. Quatre jours de concerts, d’animations et de mise à l’honneur pour vous faire découvrir le jazz sous toutes ses formes avec des jeunes artistes et artistes confirmés, connus et reconnus. Autour des concerts, le festival Jazz Orb, ce sera aussi, une exposition, des animations dans le réseau des médiathèques, des émissions radio thématiques, des films, une mise à l’honneur des pratiques amateurs sur le territoire…

PROGRAMME :

Jeudi 27 juin

21h | Concert Syncopatic Orchestra | Salle Marcel Roux – Bousquet d’Orb

Vendredi 28 juin

19h | Concert Banan’n Jug

21h30 | Concert Kunzit

La Tuilerie

Samedi 29 juin

10h30 | Déambulation « Cinq à Sete »

Centre-ville

19h | Concert French Jazz Quartet

21h30 | Concert Jean-Pierre Como

La Tuilerie

Dimanche 30 juin

21h | Concert MB Project

Parvis du Musée de la Cloche et de la Sonnaille - Hérépian