Bédarieux - FEU DE LA SAINT -JEAN samedi 22 juin 2024

Le samedi 22 juin 2024, la ville de Bédarieux vous donne rendez-vous à partir de 21h30 pour fêter l’arrivée de l’été à l’occasion d’un soirée autour du traditionnel feu de la Saint-Jean.

En première partie de la soirée, les berges de l’Orb accueilleront le spectacle « Jeux de sorcières » : Sur les berges de l’Orb, au crépuscule, trois sorcières livrent leurs secrets. Volvaya, Zoukaya et Aggripa ont plus d’un tour ans leur sac, plus d’un sort dans leur grimoire et plus d’une idée en tête... Autour de leur chaudron magique, les danses de feu incantatoires et les sortilèges s’enchaînent… elles délivrent les secrets d’Halloween, et des célébrations des bruixes oubliées. Elles disparaissent derrière leur cape, s’envolent sur des balais incandescents et partagent avec vous la potion de leur chaudron. Les effets magiques se révèlent dans un final ensorcelé, où les artifices viennent achever le rituel fascinant en un éclat flamboyant.

La soirée se poursuivra par la tradition ancestrale du feu de la Saint-Jean accompagné en musique.