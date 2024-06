Bédarieux - FÊTE DE LA MUSIQUE vendredi 21 juin 2024 à Bédatreiux

Qui dit retour de l’été, dit également retour de la Fête de la musique ! Le vendredi 21 juin 2024, nos rues et places se transformeront en véritables scènes à ciel ouvert, vibrantes des sons et des rythmes de musiciens de tous horizons. Que vous soyez fan de chorales, de répertoire gipsy, de musique moderne ou de pop, il y en aura pour tous les goûts. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui marque le début d’un été haut en couleur !

PROGRAMME :

18h30 | Ensemble vocal Guingoïlhet

19h | Chorale Les Enchantés

19h30 | Chorale Souffle d’air

Église Saint-Louis

20h30 | Concert Raïces Flamencas

22h | Concert « Adelante Duo Gipsy »

Place Auguste Cot

20h30 | Concert Thierry Riou « Au 5, de la rue Courtin »

Chansons intemporelles (Gainsbourg, une once de Barbara et de Brassens) et compositions personnelles pour un répertoire protéiforme, mêlant bossa et manouche, divaguant entre notes et paroles.

Thierry Riou, guitare et chant

Marc Roger, guitare manouche

Jean-Philippe Cazenove, contrebasse

Jardin de la médiathèque Max Rouquette

21h | Concert « Tana & The Pocket Philharmonic »

Mixant vertueusement une pop élégante et lascive à un groove old school, Tana bouscule les codes, construit progressivement son style singulier, original et séducteur, à tel point qu'il est difficile de trouver un terme idoine et définitif à ce métissage musical. Aujourd'hui, le groupe sort un album intitulé « Summertime » . Ce 4ème opus reste fidèle au lyrisme et à la féerie des débuts, tout en évoquant les thèmes du changement et de l'optimisme : la mutation à la fois du monde qui nous entoure, des consciences et forcément de la musique.

Rue de la république

21h15 | Soirée mousse avec le DJ Bruno d’animasud

Place Pablo Neruda