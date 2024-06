Bédarieux - Festival LES TRINACRIALES, Rome antique du 14 au 16 juin 2024

Du 14 au 16 juin 2024, l’association Les Trinacriens, avec le soutien de la ville de Bédarieux et la communauté de communes Grand Orb vous invitent à découvrir la culture italienne à travers plusieurs animations : défilé costumé, projections cinématographiques, exposition de voitures et motos italiennes, conférence ou encore installation d’un camp romain au parc Pierre Rabhi avec différents ateliers pour les enfants et les adultes.

PROGRAMME :

Vendredi 14 juin

14h15 | Film « Vers un avenir radieux » , suivi d’un goûter | Cinéma Jean | 4€

18h | Ouverture officielle des Trinacriales 2024, défilé costumé avec la participation des écoles et La Tarentelle jusqu’à l’Espace d’Art contemporain | Place aux fruits

19h | Exposition « Hommage à François Sciuto » , apéritif italien et participation de l’Harmonie Bédaricienne | Espace d’Art Contemporain

21h | Film « Seconde Jeunesse » | Cinéma Jean Claude Carrière | 4€

Samedi 15 juin

9h30 | Conférence et dédicace « Les saveurs de Rome » avec l’auteur Michelle Teysseyre | Librairie Joie de Connaître

11h | Défilé en costume romain avec l’Harmonie Bédaricienne | Départ de l’Espace d’Art Contemporain

13h30 | Vie Temporis – Camp romain : animations et ateliers pour les enfants et les adultes

16h | Contes italiens

17h | Concert « Combo Jazz »

17h45 | Conférence de Rémus à Romulus par Jean Alagna

19h45 | Cuisine italienne. Sur place, buvette, vin producteur et animation musicale | Parc Pierre Rabhi

Dimanche 16 juin

10h30 | Exposition de voitures et motos italiennes | Place aux fruits

19h | Film « Amarcord » , suivi d’un apéritif italien | Cinéma Jean-Claude Carrière | 4€