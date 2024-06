Montpellier - Atelier Tuffery ouvre un concept store à Montpellier

C'est la première fois que la plus ancienne manufacture française de jeans made in France ouvre une boutique en dehors de son site historique à Florac (48).

« La boutique à Montpellier est le prolongement de Florac, mais aussi un prototype de ce que seront dans le futur les boutiques Atelier Tuffery ailleurs en France », annonce Julien Tuffery, à la tête de l’entreprise Atelier Tuffery avec son épouse Myriam. La manufacture de jeans (Florac – Lozère) ouvre un espace de vente de 140 m² à Montpellier (Hérault), au n°13 du boulevard du Jeu de Paume (en face de Nespresso) en centre-ville. La boutique ouvre au public le vendredi 14 juin à 10h.

Renforcement du commerce physique. Plus qu’une boutique, Atelier Tuffery travaille sur un projet de concept-store. « Nous nous sommes beaucoup questionnés avec Myriam sur ce qu’est, et devra être, le commerce de demain, explique Julien Tuffery. Malgré la réussite de la vente en ligne, nous avons fait le choix d’investir dans le commerce physique pour lequel il y a une forte demande. Des rencontres, des échanges, du conseil… cela correspond bien à nos valeurs, car chez nous, les mains qui fabriquent sont les mains qui vendent. Cette notion ‘sans intermédiaire’ est cardinale dans la réussite de notre modèle ». Le lieu a donc été pensé de manière hybride : les portants de jeans côtoient un corner plus intimiste dédié aux services tailleur et sur-mesure. Un espace de convivialité pour accueillir des ateliers de couture, des rencontres, des conférences a également été imaginé. Pour adapter les locaux à l’image de la manufacture de Florac, les entrepreneurs ont investi 200 k€ dans la rénovation et le réaménagement de l’espace.

Ouverture au public le vendredi 14 juin. L’ouverture du concept store est prévue le vendredi 14 juin. Il sera placé sous la direction de Camille Evesque, directrice du développement. Au total, 4 à 5 personnes vont assurer la gestion quotidienne de la boutique avec des synergies possibles avec les équipes de Florac lors des pics d’activités ou des événements. « Nous avons de grandes ambitions à Montpellier. La réussite du concept montpelliérain sera déterminante pour la suite de notre développement en France », conclu Julien Tuffery.