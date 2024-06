France - Nouvelle alliance stratégique entre le Groupe AFE et BARCELONA&CO

Depuis le 3 mai 2024, Barcelona&Co et le groupe d’expertise comptable AFE sont associés.



L’opération, réalisée sous l’égide de la société Cohortis, propriétaire du Groupe AFE, a donné lieu à la prise de participation de 50 % du capital de l’agence Barcelona&co.



Sous la direction des trois associés, Franck Baïotto, Christophe Da Rocha et Philippe Fages, le groupe d’expertise comptable AFE (Audit Finance Expert) est constitué de 17 agences situées entre Valence, Sisteron, Aix-en-Provence et Montpellier. Le groupe emploie 200 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros.

« Notre groupe est un outil de développement performant au service de nos clients entrepreneurs », souligne Christophe Da Rocha. L’intégration d’une agence de communication reflète une évolution des missions des cabinets d’expertise comptable : « 40 % de notre chiffre d'affaires provient de missions de conseil ou d'autres activités connexes, une proportion en constante augmentation », explique Franck Baïotto. « Nous serons aux côtés des entrepreneurs pour relever les défis des 20 prochaines années. »



Du côté de Barcelona & Co, l’appui d’un grand groupe est un atout pour promouvoir ses solutions à une plus grande échelle. « Nous avons consacré six mois à l'analyse des opportunités de cette alliance et au développement de moyens d’accompagnement pertinents pour les entreprises clientes du groupe AFE », déclare Olivier Huber, directeur stratégie et associé chez Barcelona & Co. « Le modèle industriel de nos solutions numériques, comme Nickl.fr, nous permet d’accompagner un grand nombre de PME dans le sud de la France. »

Barcelona & Co conserve à sa tête ses deux associés historiques, Nicolas Palop, directeur artistique, et Olivier Huber. L’agence, principalement active dans le Gard où elle réalise 80 % de son chiffre d'affaires, compte une dizaine de collaborateurs et accompagne une centaine d’entreprises et institutions en marketing et communication. Nicolas Palop précise : « Cela fait 15 ans que nous développons des services de qualité. Nous continuerons à mettre nos expertises en matière de conseil et de stratégie au service de nos clients.». Située depuis un an sur les allées Feuchères de Nîmes, l’agence recrute deux nouveaux collaborateurs principalement dédiés aux nouvelles opportunités nées de l’alliance avec AFE.



Pour les deux sociétés, cette alliance stratégique doit permettre un développement progressif dans tout le sud de la France. En s'appuyant sur l'expertise globale de Barcelona & Co, le Groupe AFE ajoute une valeur significative à son offre d'accompagnement et au besoin de communication de ses 4000 clients comme de ses différentes filiales. Un véritable partenariat gagnant-gagnant en somme.



En savoir plus :

La société héraultaise Cohortis, propriétaire du Groupe AFE, enrichit son offre à travers d'autres filiales : Assist BY, réseau de secrétaires indépendantes ; ACA Solution en prévoyance retraite et gestion patrimoniale ; Le Prose dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme d'affaires ; et désormais Barcelona & Co pour la communication et le marketing.



L’agence Barcelona&Co compte parmi ses clients : les offices du tourisme de Nîmes, Uzès, Petite Camargue et du Grau-du-Roi ; les syndicats de collecte des déchets Smictom et Sictomu ; ainsi qu'une centaine d'entreprises et d'associations telles que Equans, Scanzi Piscine, Bastide 1880, Bastide Médical, Phytocontrol, Gard aux Chefs...