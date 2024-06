Haute-Garonne - Une économie de 43 600 € par an grâce à la rénovation de l'éclairage public à Eaunes

Alain Sottil, Maire d'Eaunes et Thierry Suaud, Président du Syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), ont inauguré, le 6 juin 2024, les travaux de rénovation de l'éclairage public réalisés dans le cadre du programme « LED Haute-Garonne 2026++ », en présence notamment de Claude Sarralié, Vice-Président du SDEHG, des élus et agents municipaux d'Eaunes, des services du SDEHG et des représentants des entreprises Omexom et Citéos.

Les participants à cette inauguration ont pu découvrir les nouvelles installations d’éclairage public de la commune lors de la visite nocturne ponctuée des commentaires de l’équipe technique du SDEHG.

Les anciens luminaires ont été remplacés par des lampes LEDS de dernière génération avec un abaissement de puissance à 40% de 23h à 5h du matin, permettant de réaliser 80% d’économie d’énergie.

Plusieurs objectifs ont été atteints : réduire la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et la santé humaine, réaliser des économies d’énergie, maîtriser les dépenses publiques et améliorer la qualité de l’éclairage et le confort des habitants.

Grâce à cette rénovation, la commune va diviser sa facture d’électricité par 4, représentant une économie de 43 600 € par an.

Les travaux, confiés à l’entreprise Omexom, sont financés par les économies d’énergie réalisées et le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie.

► Alain SOTTIL, Maire d’Eaunes : "Le partenariat historique entre le SDEHG et la commune nous permet aujourd’hui de réduire significativement la facture d’électricité sur l’éclairage public en remplaçant les lampes traditionnelles par des LEDS. Une belle opération qui allie contraintes environnementales et économiques."

► Thierry Suaud, Président du SDEHG : "Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme LED Haute-Garonne 2026++ porté par le SDEHG qui permettra, à l’horizon 2027, de remplacer tous les points lumineux du territoire du Syndicat par des LEDS et ainsi inscrire durablement les communes haut-garonnaises dans la sobriété énergétique. Cet objectif est aujourd’hui envisageable grâce à l’adhésion des communes à notre programme LED Haute-Garonne 2026 ++ ainsi qu’au soutien de nos partenaires comme le Conseil départemental de la Haute-Garonne."